«Une année sans sport» pourrait être nécessaire

Les sports devront attendre qu’il soit possible de tester rapidement et efficacement les joueurs d’une façon régulière avant d’envisager une reprise, et ce même si ça signifie qu’il faudra mettre une saison à l’eau, selon le Dr Anthony Fauci.

C’est du moins ce que l’expert de la cellule de crise sur la COVID-19 de la Maison-Blanche a avancé, mardi, dans un entretien avec le quotidien «New York Times». Le Dr Fauci a une fois de plus martelé qu’il fallait être très prudent face à la pandémie de COVID-19.

Si certaines avancées récentes permettent de tester rapidement en quelques secondes les gens avec une petite quantité de sang, la production demeure largement insuffisante pour le moment. Par ailleurs, les sports professionnels figurent au bas de la liste en terme de priorités.

«Je ne veux pas que tout ça donne l’impression que ce sera facile, a dit le Dr Fauci. Nous pourrions ne pas être capables de le faire. Nous devons attendre. Avons-nous les capacités de le faire de façon sécuritaire? Parce que la sécurité des joueurs et des partisans l'emportent sur tout.»

«Si nous ne pouvons garantir la sécurité, alors nous devons malheureusement encaisser et dire: "Nous allons peut-être devoir nous passer du sport cette saison."»

Les principaux circuits de sport nord-américains évaluent actuellement plusieurs scénarios pour une reprise des activités, ayant tous mis leurs activités sur pause pour se concentrer dans la lutte contre la maladie.

Mais il faut éviter de se précipiter, sinon les gains réalisés grâce à la distanciation sociale et le confinement pourraient tout simplement être réduits à néant.

«Ce que nous avons besoin de faire, comme pays et dans chaque marché individuel, c’est d’avoir la situation sous contrôle. Parfois, c’est plus long que vous ne l’auriez voulu, et si vous laissez votre désir de revenir prématurément à la normale [gagner], on peut revenir où on en était il y a plusieurs semaines.»