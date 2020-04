Un concept de garde partagée dans la LNH?

Publié aujourd'hui à 12h10

«La Ligue nationale de hockey est fermement décidée à sauver la saison.» C’est une phrase que de nombreux intervenants m’ont répété au cours des dernières semaines.

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, tient à tout prix à ce qu’on complète la campagne et qu’une équipe soit couronnée. C’est en partie pour ne pas avoir un saison inachevée, mais surtout, soyons honnête, pour renflouer les coffres d’une ligue qui souffre énormément en cette période de pandémie.

Pourquoi croyez-vous qu’on songe, et qu’on risque fort bien, de présenter un repêchage en juin avant même l’achèvement de la saison? De un, parce qu’on veut que la LNH revienne dans l'esprit des amateurs de sports. De deux, selon un intervenant, «la retransmission du repêchage permettra une entrée d’argent pour la ligue».

Une chose est claire, le circuit Bettman n’atteindra pas son objectif des 5 milliards $ de revenus pour la saison 2019-2020, même que de la plupart des intervenants jugent que la Ligue nationale mettra quelques années pour s’en remettre. C’est un énorme problème en raison de l’impact que ça aura sur le plafond salarial, le marché de joueurs autonomes, les rachats de contrat, les retenues salariales, etc.

«J’ai parlé avec un président d’équipe dans un gros marché. Normalement, les renouvellements d'abonnements de saison sont à 85-90% à ce stade-ci de la saison, m’a expliqué un agent de joueur. Mais actuellement, le renouvellement est à 40% et les commandites sont en chute libre».

Plus que jamais, les équipes regarderont vers le commissaire pour faire preuve de créativité afin d’aider les 31 (bientôt 32) équipes. Est-ce donc le moment d’explorer de nouvelles sources de revenus? Est-ce le temps d’aller là où la LNH a hésité à aller dans le passé?

Commandites sur les chandails?

La Ligue nationale, à l’instar des autres ligues professionnelles, a longtemps étudié la possibilité de permettre à des commanditaires de s’afficher sur les chandails. Toutefois, on a toujours été assez réfractaire à cette possibilité. Pour Bettman, les chandails sont sacrés et il faudrait une offre mirobolante avant de penser mettre un écusson sur un chandail. Et selon ce qu’on m’a toujours expliqué, la ligue opterait pour un commanditaire unique ou bien chaque équipe aurait à s’associer à une marque de son choix.

«La NBA a lancé un projet pilote il y a quelques années et on parle de revenus d’au bas mot 150 millions $ par année et ce sont des données conservatrices, a expliqué Serge Vallières, directeur chez TACT et expert en sports et divertissement.

Ce spécialiste en marketing juge que le moment est venu pour la Ligue nationale de hockey de faire preuve d’innovation dans sa recherche de nouveaux revenus.

«La commandite sur les uniformes devient un véhicule publicitaire indéniable. Il y aura bientôt 32 équipes alors pourquoi ne pas diviser les commanditaires par section. Chaque section aurait sa marque, ce qui créerait un effet de rareté. Est-il farfelu d’aller chercher 5-8 millions $ par équipe? On parle donc de 160 à 250 millions $ de nouveaux revenus pour un projet pilote, avance Vallières.

«Il ne faut pas que la LNH se dénature, mais il ne faut pas non plus manquer la parade. Toutes les ligues vont chercher des façons créatives pour maximiser leur potentiel de gains. Je pense que les partisans accepteraient un petit écusson, idéalement à l’arrière du chandail, mais tous les scénarios doivent être explorés.»

Il n’y a pas que les dirigeants de la ligue qui sont réticents. Les amateurs de hockey le sont aussi. Un sondage, sur mon compte Twitter, révèle que les partisans ont une ouverture mitigée quant aux sources de revenus non conventionnelles.

Si la LNH se tournait vers de nouvelles sources de revenus, seriez-vous favorable à: — Louis Jean (@LouisJeanTVAS) April 27, 2020

La vraie question qu’il faut se poser est si l'on peut se permettre de ne pas exploiter toutes les avenues de revenus potentiels?

Un troisième chandail pour tous?

Dans le cadre de son centenaire, la NFL a dévoilé des troisièmes chandails qui se sont vendus comme des petits pains chauds. Plusieurs équipes de la LNH exploitent déjà cette avenue.

«Ce n’est pas une grande source de revenus, mais c’en est une facile et rapide. Le chandail est le lien émotif avec le partisan. Pourquoi le Canadien n’est pas allé vers un troisième chandail? C’est une chose d’avoir un chandail spécial pour la Classique hivernale, mais un vrai troisième uniforme est une occasion d’élargir le bassin de partisans, de reconnecter avec tes partisans. Les marchés les plus prisés sont ceux qui devraient davantage saisir l’occasion», soutient Vallières, lui-même un fervent de hockey.

Concept de garde partagée?

Les Rays de Tampa Bay ont relancé l’espoir de voir renaître les Expos de Montréal. Est-ce que le concept de garde partagée pourrait prendre de l’ampleur dans la LNH? On peut affirmer sans se tromper que le commissaire de la LNH s’y opposerait bec et ongles. Toutefois, Vallières se demande s’il ne serait pas pertinent de se pencher sur la question.

«Si c'est mal fait, comme lorsque les Expos partageaient leur matchs entre Montréal et Puerto Rico, ça ne sème que la grogne. Mais si c’est bien fait, n’est-ce pas une opportunité de partager la charge d’une équipe avec une autre ville ou un autre pays?»

La LNH présente annuellement des matchs en Europe ou en Chine afin d’agrandir son bassin de partisans. Ce sont des matchs qui sont toutefois déficitaires étant donné les coûts liés à l’opération et le fait que les amateurs dans les marchés visés n’ont pas l’habitude de débourser les montants requis en Amérique du Nord pour que ce soit viable.

«N’empêche, si on trouve des atomes crochus en France avec le Canadien, ça permettrait de parler aux partisans différemment. Le contexte d’un rendez-vous ponctuel permettrait de créer un attachement, lance Vallières.

Autrement dit, si Montréal s’associait à Paris et les Maple Leafs à Londres et ainsi de suite, il y aurait possibilité d’agrandir le marché ainsi que la base de partisans. La grande question qu’il faut se poser est combien de temps les propriétaires sont prêts à attendre pour avoir un retour sur leur investissement?

Affichage virtuel?

Une autre solution qui est envisageable: les bandes virtuelles. Cette idée a été testée pendant la coupe du monde de 2016 à Toronto. On voit ce type de publicité dans le soccer européen. Cela nécessiterait des investissements importants, ce qui n'est pas idéal lors d’une période de perte de revenus, mais le potentiel est grand et les commanditaires se réjouissent des possibilités.

Ce ne sont pas les idées qui manquent. Peu importe les avenues que l’on exploitera, un fait demeure: la LNH devra générer davantage de revenus pour se sortir du gouffre financier créé par la COVID-19. Sera-t-on avant-gardiste ou conservateur dans cette approche?