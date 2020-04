Revoilà Manny Ramirez

L’ancien joueur du baseball majeur Manny Ramirez a encore le feu sacré à l’âge de 47 ans et il espère d’ailleurs se tailler une place au sein d’une équipe professionnelle de Taïwan cette année.

Ayant évolué au sein des grandes ligues pour la dernière fois avec les Rays de Tampa Bay en 2011, Ramirez souhaite donc jouer dans la Chinese Professional Baseball League, lui qui célébrera son 48e anniversaire de naissance le 30 mai. Ce circuit comprend cinq formations et fait partie des premières organisations qui ont repris leurs activités à la suite de la crise de la COVID-19.

«Mon objectif pour 2020 est d’obtenir une place dans la ligue. J’ai travaillé fort dans le rectangle des frappeurs afin de pouvoir compétitionner de nouveau», a commenté l’ex-vedette des Red Sox de Boston au journal «Taïwan Times».

Ramirez a déjà évolué en sol taïwanais, car en 2013, il s’est retrouvé avec les EDL Rhinos (maintenant les Fubon Guardians). Il avait totalisé huit circuits et 43 points produits en 49 rencontres, tout en conservant une moyenne au bâton de ,352.

Celui qui vit au sud de la Floride avec sa femme et ses trois enfants a par ailleurs confirmé avoir reçu des offres pour jouer dans l’Atlantic League. En 19 saisons dans les majeures, il a cogné 555 longues balles et frappé pour ,312, remportant deux Séries mondiales avec les Red Sox en 2004 et 2007.