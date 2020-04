Repêchage: à quoi s'attendre chez les Alouettes?

En attendant la confirmation d’une saison 2020 dans la Ligue canadienne de football (LCF) , les partisans des Alouettes auront quelque chose à se mettre sous la dent, jeudi soir, avec le repêchage des joueurs canadiens.

Ce sera le premier encan de sélection de Danny Maciocia comme directeur général des Alouettes de Montréal. La pandémie de la COVID-19 rend l’événement spécial pour plusieurs raisons.

Le quartier général des Alouettes sera établi dans la maison de Maciocia, comme cela a été le cas la semaine dernière durant le repêchage de la NFL. Chacun des directeurs généraux et entraîneurs-chefs se trouvait dans sa maison.

Certains étaient même accompagnés de leurs enfants. C’est ce qu’on appelle la conciliation travail-famille à l’ère d’une crise sanitaire. Ça ne sera pas différent dans la résidence de Maciocia.

«Je serai dans mon sous-sol, a-t-il souligné au début de la semaine. Je suis chanceux parce qu’il est assez grand. J’aurai un projecteur avec les noms des joueurs et une télévision pour suivre ce qui se passe ailleurs.

«Bien sûr, je serai en contact constant avec mon groupe des opérations football et mes entraîneurs. Mon cellulaire ne sera pas trop loin si un autre directeur général veut discuter d’une transaction. Mes enfants pourraient venir me voir pour me porter un café à un moment donné.»

L’héritage de Reed

En raison de l’échange de Johnny Manziel, réalisé en 2018 par Kavis Reed, les Alouettes n’auront pas de sélection de premier tour jeudi soir. Par contre, à sa dernière saison complète comme directeur général, il avait échangé des vétérans pour des choix de repêchage.

Résultat des courses? Les Alouettes parleront cinq fois lors des 33 premières sélections.

«Nous serons à la recherche de profondeur. Certains de nos joueurs sélectionnés pourraient être des actifs pour notre équipe seulement dans deux ans, a expliqué Maciocia. Pour ce qui est du repêchage, je crois qu’on est en bonne position.»

Bien sûr, le DG devra évaluer la situation selon les sélections des autres équipes avant de parler pour la première fois au 14e rang.

Produits locaux

À quoi va ressembler le repêchage 2020 des Alouettes? Ça risque d’être intéressant.

Lors de son embauche, Maciocia a annoncé rapidement ses couleurs au sujet de ses décisions comme directeur général. À talent égal, il va choisir un joueur québécois.

L’an dernier, les Alouettes ont sélectionné deux joueurs de la Belle Province. On peut penser que Maciocia aimerait doubler ce chiffre s’il en est capable. Il connaît les espoirs québécois sur le bout de ses doigts en raison de son passage de plusieurs saisons avec les Carabins de l’Université de Montréal.

Du côté offensif, les Alouettes sont bien nantis en matière de talent canadien. Cependant, ils ont besoin de profondeur en défensive.

Il ne faudrait pas se surprendre qu’il jette son dévolu sur Marc-Antoine Dequoy, s’il est encore disponible au deuxième tour. Le fait que le demi de sûreté ait récemment signé un contrat avec les Packers de Green Bay n’inquiète pas Maciocia. Ce serait un placement pour l’avenir.

Adam Auclair et Brian Harelimana pourraient être aussi des prises intéressantes pour les Alouettes.