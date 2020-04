Les raisons derrière le fabuleux succès de Crosby

Certains joueurs ont le talent et la prestance pour changer l’image d’une ligue entière dès leur arrivée au sein dudit circuit.

Sidney Crosby fait définitivement partie de cette catégorie d’athlètes.

Après des saisons de 135 et 168 points dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, l’étiquette de «phénomène» lui a rapidement été attribuée.

En juin 2005, lorsque les Penguins de Pittsburgh ont fait du #87 le tout premier choix au total du repêchage de la LNH, le circuit Bettman a débuté un nouveau chapitre de son histoire.

Du jour au lendemain, les matchs des Penguins sont devenus une attraction. On n’allait plus voir la formation de la Pennsylvanie... On allait voir Sidney Crosby.

Et plusieurs amateurs sont unanimes pour dire que la première campagne de «Sid the Kid» dans la LNH fut l’une des plus intéressantes des dernières années.

Crédit photo : Sportsnet

Alors qu’il n’était qu’une «verte recrue», Crosby, à seulement 18 ans, a récolté 102 points.

Pour vous donner une idée de l’ampleur de l’impact que le joueur de centre a pu avoir, notez simplement qu’il a terminé cette saison-là avec 44 points de plus (!) que son plus proche poursuivant chez les Penguins (Sergei Gonchar).

On connaît la suite... 15 ans plus tard, Crosby a remporté trois coupes Stanley et une panoplie d’honneurs individuels.

Jocelyn Thibault se rappelle très bien l’arrivée de Sidney Crosby dans l’entourage des Penguins. Il était le gardien de but de l’équipe lorsque ce «talentueux joueur de l’Océanic» a fait son arrivée au défunt Mellon Arena pour la toute première fois...

Une arrivée qui ne s’oublie pas

Dès le premier regard, Jocelyn Thibault a pu constater que Crosby n’avait rien du jeune homme de 18 ans typique.

«Sidney était extrêmement mature pour son âge. Il est arrivé à 18 ans et il se comportait déjà comme un vétéran. Il n’était pas réservé. Il était simplement concentré. Il n’avait rien du joueur recrue traditionnel.»

Selon Thibault, les joueurs des Penguins, dès le départ, étaient au courant que leur nouveau coéquipier était spécial.

«Tout le monde savait que ce n’était pas juste un choix de première ronde normal. On était tous très conscient que c’était un joueur exceptionnel qui allait fort probablement devenir un patineur de concession.»

L’ancien gardien est cependant très clair : Crosby n’a jamais été imbu de lui-même malgré toute l’attention qu’il recevait.

«Sidney arrivait à Pittsburgh avec beaucoup d’attentes. Mais il gérait très bien ça. Il ne s’est jamais pris pour un autre et n’a jamais été au-dessus de ses affaires, vraiment pas.»

Un impact rapide

Si tout le monde était unanime quant à l’énorme potentiel de Sidney Crosby, ce dernier n’a vraiment pas tardé à démontrer à ses coéquipiers qu’il était le nouveau pilote à bord.

«À son premier camp d’entraînement, nous avions disputé deux matchs hors concours contre les Bruins de Boston. Dès ses premiers coups de patin, je me souviens qu’il était déjà parmi les meilleurs. Et il n’avait que 18 ans!»

Le #87 avait d’ailleurs récolté 12 points à ses 10 premiers matchs dans le circuit Bettman...

Un bourreau de travail

Évidemment, on ne devient pas dominant que l’est devenu Sidney Crosby en criant ciseaux. Atteindre ce genre de niveau requiert une détermination et une constance hors du commun. Et Crosby, clame Thibault, tombe pile dans cette tranche d’athlètes.

«Pendant un moment, j’étais davantage le gardien substitut chez les Penguins. J’étais donc toujours l’un des premiers à sauter sur la glace et l’un des derniers à en sortir. Et Sidney était l’un de mes meilleurs clients!

Crédit photo : NHL.com

«Il était TOUJOURS sur la glace! C’était comme ça à tous les jours. Il était tellement passionné. Il pratiquait constamment ses tirs, ses passes et ses feintes. Sid en a toujours fait plus que les autres.

«Il est extrêmement mauvais perdant. Lorsqu’il ne parvenait pas à réussir ce qu’il tentait, il pognait les nerfs! Il voulait tout réussir!»

Une constance renversante

Les années passent, mais Crosby, lui ne ralentit pas. Il compte aujourd’hui 1263 points... en 984 petits matchs!

«C’est tellement fascinant!», de souligner Jocelyn Thibault.

«Il est constamment parmi les meilleurs, peu importe la saison. Et ce, depuis 15 ans! Même s’il a eu des blessures et qu’il n’est plus le jeunot d’antan, il trouve toujours une façon d’être au sommet de son sport.

«Quand, en tant qu’équipe de hockey, tu as l’occasion de compter sur un joueur de la trempe de Sidney, tu ne peux pas, comme on dit en bon Québécois, te pogner le derrière. Il oblige tous ses coéquipiers à donner constamment le meilleur d’eux-mêmes. Quand tu vois un gars comme Crosby qui fait attention à tous les détails, tu ne peux pas tourner les coins ronds.»

Un jeune homme marquant

En discutant avec Jocelyn Thibault, on se rend compte qu’au-delà des performances de Crosby sur la glace, il a aussi été énormément impressionné par son attitude en général. Une attitude «propre aux grands joueurs», dit-il.

«Ce qui m’a le plus marqué, chez Sid, c’est son attitude, son professionnalisme et son attention aux détails. J’ai connu quelques grands joueurs pendant ma carrière et ces gars-là ont vraiment une façon de voir les choses et une façon de s’entraîner qui les démarque.

«Les gens ne peuvent pas toujours voir ce genre de choses, mais Crosby est l’un des joueurs qui analyse le plus lors des matchs. Il fait vraiment attention à tous les petits détails et c’est la raison pour laquelle il est au sommet aujourd’hui.»

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

Un capitaine... dès le départ!

Et ce sont justement les multiples facettes énumérées plus haut qui ont convaincu Thibault, dès le départ, que Crosby allait rapidement devenir le visage et le capitaine des Penguins.

«Tu n’as pas besoin de passer beaucoup de temps avec un gars comme ça pour savoir qu’il va accomplir des choses spéciales. Son impact à tous les niveaux était indéniable.»

15 ans plus tard, cet impact est toujours aussi grand. Une petite consultation des statistiques de la gloire de Cole Harbour est amplement suffisante pour nous le rappeler...