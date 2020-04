LCF: saison «en danger» et appel à l’aide

Affirmant que la prochaine saison était «en danger», le commissaire de la Ligue canadienne de football (LCF) Randy Ambrosie a demandé une aide financière qui pourrait atteindre 150 millions $ au gouvernement du Canada.

Selon les informations du «Toronto Sun» publiées tard mardi soir, le circuit souhaiterait un premier prêt de 30 millions $ pour combler la perte des revenus des abonnements de saison et des commandites. Le circuit s’engage par ailleurs à rembourser toute aide gouvernementale.

La LCF avait déjà annoncé que la saison ne s’amorcerait pas au moment prévu en raison de la pandémie de COVID-19, mais elle souhaitait malgré tout offrir une campagne complète à ses partisans. Elle a toutefois reconnu mardi que ce scénario était de moins en moins plausible.

«Nos revenus sont descendus à zéro et il y a de nombreuses dépenses liées à nos opérations qui vont au-delà des seuls salaires des employés, a expliqué Ambrosie. Ces éléments sont pris en compte dans la demande initiale de 30 millions $.»

«Nous avons commencé à parler au gouvernement parce qu’il est maintenant évident – les camps d’entraînement ont été repoussés, le début de la saison aussi – que le meilleur scénario comporte quelques matchs annulés et qu’il y aura une saison écourtée. Il faut être pragmatique et regarder toutes les possibilités avec cette incertitude qui perdure à propos du moment où nous pourrons avoir des partisans dans les stades. Alors nous avons expliqué au gouvernement que la situation était très périlleuse pour nous.»

En trois phases

La LCF aurait établi un plan en trois phases, la première étant ce premier versement d’aide de 30 millions $. La deuxième étape permettrait à la ligue de bénéficier d’un deuxième versement pour pallier les pertes de revenus advenant une saison écourtée, puis la troisième couvrirait les pertes en cas d’une annulation pure et simple de la campagne. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de transparence, selon le commissaire.

«Nous allons ouvrir les livres pour montrer exactement quelles sont nos pertes au gouvernement, dépendamment des scénarios. C’est pour ça nous voulons le faire en phases. Nous ne voulons pas demander de l’argent dont nous n’avons pas besoin.»

Trudeau ne ferme pas la porte

Questionné à ce sujet, le premier ministre Justin Trudeau n’a pas fermé la porte à une aide de son gouvernement dans le dossier.

«Par rapport à la LCF, on est en train de regarder comment on peut appuyer différentes organisations, a-t-il dit lors de son point de presse quotidien. On reconnaît que c’est un enjeu important pour la ligue et pour bien des Canadiens et on continue nos discussions avec eux.»