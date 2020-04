Fleury raconte son arrêt légendaire contre Lidstrom

Cet arrêt sera à jamais gravé dans l’histoire des séries de la Coupe Stanley : Marc-André Fleury qui plonge à sa droite pour stopper Nicklas Lidstrom dans les tout derniers instants du septième match de la finale entre les Penguins de Pittsburgh et les Red Wings de Detroit, en 2009.

Fleury soulevait ainsi le grand saladier pour la première fois de sa carrière, à l’âge de 24 ans.

Invité à raconter ce qui s’est passé durant ce moment d’anthologie, le Québécois a expliqué en entrevue à l’émission Dave Morissette en direct, mercredi soir, que tout s’est passé très vite dans sa tête. Voyez l’entretien complet dans la vidéo ci-dessus.

«Sur le coup, je n’avais pas vraiment vu la rondelle, a confié l’homme masqué. Je suis allé à terre rapidement pour faire le premier arrêt. Quand j’ai vu la rondelle sortir à ma droite et Lidstrom qui s’en venait, j’ai pensé qu’il allait lancer plus haut que bas, donc j’ai essayé de couvrir un peu plus le haut du filet. J’ai été chanceux d’effectuer l’arrêt.»

L’année précédente, Fleury avait vécu une immense déception lorsque les Penguins s’étaient avoués vaincus devant ces mêmes Red Wings. Au final, ce sont deux petites victoires qui les avaient séparés de la coupe Stanley...

«Je me rappelle le "feeling" en 2008. C’était comme un coup de poignard au cœur...», a-t-il illustré.

Pas friand de la nouvelle mode

Le vétéran qui évolue désormais avec les Golden Knights de Vegas a par ailleurs avoué qu’il était ambivalent par rapport à la nouvelle tendance dans la LNH qui consiste à diviser plus équitablement les départs entre les deux gardiens d’une équipe.

S’il reconnaît que cette nouvelle mode a ses mérites, Fleury estime qu’il est à son meilleur lorsqu’il voit beaucoup d’action.

«Je comprends la mentalité derrière cela, le fait de reposer les joueurs parce que la saison est difficile avec tout le voyagement. Et c’est plus rapide que c’était aussi. Mais je ne sais pas... J’ai été habitué à jouer souvent. On dirait que tu prends plus de confiance et de timing. Tu suis une routine, tu joues souvent et tu ne te poses pas de questions après une victoire ou une défaite», a mentionné celui qui compte à son actif huit saisons de plus de 60 matchs.

Lors de son passage à DMD, le portier de 35 ans a également répondu aux questions du public. Il a notamment révélé qu’Alex Kovalev lui a donné beaucoup de fil à retordre. À voir dans la vidéo ci-dessous.