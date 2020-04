«Je m’en souviens comme si c’était hier»

Lorsque Raymond Bourque avait été échangé des Bruins de Boston à l’Avalanche du Colorado en mars 2000, tout le monde rêvait de voir le défenseur québécois soulever la coupe Stanley. Cependant, ce n’est pas ce qui est arrivé au printemps 2000. Il aura fallu attendre une autre année avant de voir le numéro 77 porter à bout de bras le précieux trophée.

En effet, la formation du Colorado avait été éliminée en finale de l’Association de l’Ouest en 2000, mais en 2001, ils se sont rendus jusqu’au bout en défaisant les Devils du New Jersey de Martin Brodeur en grande finale.

«En tant que Québécois, d’avoir la chance de participer aux séries éliminatoires, d’aboutir à ton rêve de jouer dans la Ligue nationale, c’est sûr que c’est super, a souligné l’ancien joueur de la LNH Alex Tanguay, mardi, lors de l’émission Salut Bonjour sur les ondes de TVA. Pour les Québécois, cette coupe Stanley donne un petit pincement de coeur parce que tout le monde connaissait Patrick (Roy), en rapport à ce qu’il avait fait avec les Canadiens de Montréal et l’Avalanche du Colorado lorsqu’il avait été échangé en 1996 (NDLR: en décembre 1995). Mais je pense que Raymond Bourque était l’élément déclencheur pour plusieurs partisans de hockey. Ils voulaient voir l’Avalanche soulever la coupe Stanley.»

Et Tanguay avoue que l’arrivée de Bourque avec l’équipe a tout changé

«C’est un peu quelque chose qui avait commencé l'année précédente, a confié Tanguay. Il avait été échangé à notre équipe au mois de mars et puis, malheureusement, on avait perdu le septième match de la finale d’Association contre les Stars de Dallas. Ça avait vraiment fait mal, car tout le monde savait pourquoi Raymond était là et on espérait de gagner pas juste pour Raymond, mais avec Raymond.

«L’été suivant, il avait décidé de signer à nouveau avec notre équipe. Depuis le jour 1 du camp d’entraînement, on voyait la concentration. On voulait avoir l’avantage de la glace, car on avait perdu le match no. 7 sur la route (à Dallas). Quand on a commencé les séries éliminatoires, Raymond avait apporté une casquette à tout le monde avec un 16W pour les 16 victoires que tu as besoin d’accomplir pour gagner la coupe Stanley.

«Le 9 juin 2001, on disputait le septième match dans notre "building". Je m’en souviens comme si c’était hier.»

Tanguay avait connu une partie extraordinaire, marquant les deux premiers buts du match en plus d’amasser une aide dans un gain de 3-1 de l’Avalanche. Et Raymond Bourque, après 22 saisons dans la LNH, remportait enfin la coupe Stanley.

