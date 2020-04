Autre rendez-vous manqué pour les jeunes espoirs

La Coupe Hlinka Gretzky, qui devait avoir lieu en Alberta au début du mois d’août, a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus.

La nouvelle a été annoncée, mardi, par Hockey Canada.

«La santé et la sécurité des joueurs, du personnel, des officiels, des partisans, des familles, des bénévoles et du public en général est d’une importance capitale pour Hockey Canada et même si la décision a été difficile à prendre, nous croyons que c’est dans le meilleur intérêt de tous les gens impliqués en cette période d’incertitude», a-t-on indiqué sur le site web de l’organisation.

Le tournoi était prévu du 3 au 8 août à Edmonton et à Red Deer. La prochaine présentation de la compétition rassemblant des espoirs de 18 ans et moins est prévue en République tchèque et en Slovaquie en 2021. Le tournoi aura lieu en Alberta en 2022.