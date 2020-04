Temple de la renommée: Iginla et Hossa en lice

COVID-19 ou pas, le Temple de la renommée du hockey comptera de nouveaux membres en 2020. Pour la première fois de son histoire, le comité décisionnel se réunira par vidéoconférence, le 24 juin, pour débattre des candidatures déposées par ses 18 membres.

Puisque les membres de ce groupe sont muets comme des carpes, il est pratiquement impossible de connaître le nom des hockeyeurs, officiels ou bâtisseurs qui seront en lice. Néanmoins, Le Journal de Montréal a appris, par une source près du dossier, que Jarome Iginla et Marian Hossa seront du nombre.

Selon cette même source, il ne serait pas étonnant que les deux anciens attaquants, qui en seront à leur première année d’admissibilité, récoltent les 75% de suffrage requis pour être élus.

Fidèle à la définition d’attaquant de puissance («power forward»), Iginla a connu une longue carrière de 20 saisons dans le circuit Bettman. Une épopée de 1554 rencontres au cours desquelles il a récolté 1300 points (625 buts, 675 aides).

Pendant 15 saisons et demie, il a rendu de fiers services aux Flames de Calgary, qui l’avaient obtenu des Stars de Dallas, avant même ses débuts professionnels, en retour de Joe Nieuwendyk.

En cours de route, il a remporté le trophée Maurice-Richard à deux occasions (2002 et 2004), le titre de meilleur pointeur du circuit (2002) et celui de joueur le plus utile voté par les joueurs (2002).

De plus, il été finaliste au trophée Hart trois fois (2002, 2004, 2008). Il a fait partie de la première équipe d’étoiles à trois reprises et de la deuxième à une occasion.

Malheureusement, il est du groupe de ces grands joueurs qui ne sont jamais parvenus à graver leur nom sur la coupe Stanley. Ses Flames et lui s’étaient inclinés en sept matchs contre le Lightning de Tampa Bay au printemps de 2004.

Cinq finales, trois coupes Stanley

Quant à Hossa, au cours de sa carrière de 19 saisons dans la Ligue nationale, il a récolté 1134 points (525 buts, 609 aides) en 1309 rencontres. Choix de premier tour des Sénateurs d’Ottawa (12e au total) au repêchage de 1997, il a terminé deuxième au scrutin de recrue de l’année, derrière Chris Drury, au terme de la campagne 1998-1999.

Il a connu huit saisons d’au moins 30 buts, atteignant le plateau des 40 à trois occasions. En raison de sa position d’ailier droit, son travail défensif n’a pas été reconnu à la même valeur que s’il avait joué au centre.

De plus, il a connu de brillants parcours en séries éliminatoires. Champion de la coupe Stanley à trois occasions avec les Blackhawks de Chicago, (2010, 2013, 2015), le Slovaque a atteint la finale à deux autres occasions: en 2008, dans l’uniforme des Penguins de Pittsburgh, et en 2009, dans celui des Red Wings de Detroit.

Habituellement, la cérémonie d’intronisation se déroule au mois de novembre. Reste à voir de quelle façon la pandémie évoluera, mais jusqu’à nouvel ordre, la tradition tient toujours.