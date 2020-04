Sean Burke se trouve une nouvelle vocation

L’ancien gardien de la Ligue nationale de hockey (LNH) Sean Burke a décidé de profiter de la pandémie de coronavirus pour offrir des cours de guitare sur YouTube.

Celui qui travaille maintenant comme recruteur et consultant pour le Canadien de Montréal a déjà publié trois tutoriels, le dernier ayant été diffusé dans les dernières heures.

«Je suis un guitariste de type guerrier du week-end qui est très moyen, mais je joue depuis assez longtemps et avec mon expérience d’entraîneur, je comprends ce que ressent un guitariste moyen ou débutant ainsi que ses défis», a expliqué Burke au site internet de la LNH.

«J’ai donc pris un peu de temps ces dernières semaines pour essayer de mettre sur pied des leçons, parce que j’ai vécu ça moi-même», a-t-il poursuivi.

Merci à sa femme!

De son propre aveu, Burke n’est pas très bon avec les réseaux sociaux.

«Je pense que [les réactions] ont été bonnes, a-t-il dit. Je ne suis pas habile avec les réseaux sociaux, donc je ne sais pas vraiment où regarder. Ma femme m’aide à mettre les vidéos sur YouTube. Elle regarde mon Facebook et elle me dit : "Oh, tu as de belles réactions".»

Ce sont d’ailleurs d’anciens coéquipiers qui ont convaincu l’homme de 53 ans de faire de telles vidéos.

«C’était vraiment destiné à des amis et ça s’est en quelque sorte étendu à tous ceux qui essaient de commencer à jouer, a expliqué Burke. Si cela aide, tant mieux. C’est quelque chose de positif en ce moment. C’est un bon moyen de se distraire. La musique, c’est super pour la mémoire.»

Burke a joué 19 saisons dans la LNH, portant les couleurs des Devils du New Jersey, des Whalers de Hartford, des Hurricanes de la Caroline, des Canucks de Vancouver, des Flyers de Philadelphie, des Panthers de la Floride, des Coyotes de Phoenix, du Lightning de Tampa Bay et des Kings de Los Angeles. Il a maintenu un dossier de 324-341-9-101, une moyenne de buts alloués de 2,96 et un taux d’efficacité de ,902.