Quinn Hughes et Cale Makar craignent Shea Weber

Le capitaine des Canadiens de Montréal, Shea Weber, a tout un lancer frappé, on le sait.

Il a encore cette année remporté cette compétition au match des étoiles de la Ligue nationale de hockey.

Lundi, les jeunes défenseurs Cale Makar, de l'Avalanche du Colorado, Quinn Hughes, des Canucks de Vancouver, et Adam Fox, des Rangers de New York, ont tous confirmé que c'était le lancer qu'ils craignaient le plus bloquer à travers le circuit Bettman.

«Tu dois définitivement être très prudent lorsque tu le vois à la pointe, a dit Makar, sourire en coin, lors d'une vidéoconférence organisée par la LNH.

«Heureusement, je n'étais pas sur le désavantage numérique lorsqu'on a joué contre lui à Montréal cette année, mais je voyais les bombes partir... et il y a des gars dans notre équipe qui étaient prêts à les bloquer!»

Vous pouvez voir la vidéoconférence complète dans la vidéo ci-dessus. Le bout sur Shea Weber est à la 24e minute.

Même son de cloche du côté de Hughes.

«Je dois aussi dire Weber, j'ai été atteint par l'un de ses tirs cette année et c'était seulement un tir des poignets, il était tellement puissant! Sinon, il y a Brent Burns qui a aussi un tir puissant.»

«C'est tellement effrayant quand tu le vois commencer son élan», a pour sa part indiqué Fox.