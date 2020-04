Mario Lemieux dans une classe à part

Publié aujourd'hui à 11h01

Mis à jouraujourd'hui à 11h01

Cette semaine, TVA Sports présentera cinq matchs lors desquels des Québécois ont soulevé la coupe Stanley.

Cette programmation m’a inspiré une réflexion. Je me suis posé la question suivante. Dans l’histoire de la LNH, qui est le meilleur joueur québécois?

Ma réponse : Mario Lemieux.

Le quatrième et dernier match de la finale de la coupe Stanley de 1992 entre les Penguins de Pittsburgh et les Blackhawks de Chicago sera d'ailleurs diffusé, lundi dès 19h, à TVA Sports.

En 17 saisons, il a marqué 690 buts et récolté 1723 points. Le plus impressionnant, c’est qu’il a réussi cette récolte en moins de 1000 matchs (915).

Imaginez ce qu’il aurait pu accomplir s’il n’avait pas été aux prises avec toutes ses blessures au cours de sa carrière.

Meneurs: moyenne de points par match

Wayne Gretzky: 1,92 Mario Lemieux: 1,88 Mike Bossy: 1,50 Bobby Orr: 1,39 Marcel Dionne: 1,31

S’il était demeuré le moindrement en santé, Lemieux (690), selon moi, aurait marqué plus de buts que Wayne Gretzky (894) qui a joué 1487 parties.

Meneurs: moyenne de buts par match

Mike Bossy: 0,76 Mario Lemieux: 0,75 Pavel Bure: 0,62 Alex Ovehckin: 0,61 Wayne Gretzky: 0,60

En 1991-92, Lemieux avait terminé au premier rang des pointeurs de la LNH devançant Kevin Stevens par huit points. Pourtant, Lemieux avait raté 16 matchs en saison régulière en raison de blessures.

Que dire de la saison suivante (1992-93). Le joueur de centre des Penguins avait dû s’absenter entre le 5 janvier et le 2 mars, ratant un total de 24 rencontres. Lemieux (160) avait quand même devancé Pat Lafontaine (148) par 12 points au sommet.

Bref, le célèbre numéro 66 a raté un total de 225 parties entre 1989 et 1995. Lors cette période, Lemieux était âgé de 24, 25, 26, 27, 28 et 29 ans et il était le joueur le plus dominant de la LNH.

Essayez d’imaginer ce qu’il aurait pu accomplir à ce moment de sa carrière s’il avait été en santé.

À cela, vous pouvez ajouter :

2 coupes Stanley

2 trophées Conn-Smythe

3 trophées Hart

6 trophées Art-Ross

1 médaille d’or aux Jeux olympiques

En résumé, Mario Lemieux était dans une classe à part et il le sera encore très longtemps.

Les autres

Il y a plusieurs autres bons choix. Dans l’ordre ou le désordre.

Mike Bossy

9 saisons de suite de 50 buts ou plus

Meilleure moyenne de but par match dans l’histoire (0,76)

4 coupes Stanley

1 trophée Conn-Smythe

7 saisons de 100 points

Marcel Dionne

Cinquième rang pour les buts (731)

Sixième rang pour les points (1771)

6 saisons de 50 buts

8 saisons de 100 points

Raymond Bourque

Premier rang pour les buts (410) et les points (1579) chez les défenseurs

5 trophées Norris

1 coupe Stanley

Guy Lafleur

2 trophées Hart

3 trophées Art-Ross

5 coupes Stanley

1 trophée Conn-Smythe

6 saisons de 50 buts ou plus

6 saisons de 100 points ou plus

Maurice Richard

Premier joueur avec 50 buts en 50 matchs

Jusqu’en 1963, détenteur du record pour les buts (544)

Martin Brodeur

Record pour les victoires (691)

Record pour les blanchissages (125)

4 trophées Vézina

3 coupes Stanley

Patrick Roy

Record victoires en séries (151)

3 trophées Conn-Smythe (record)

3 trophées Vézina

4 coupes Stanley

Jacques Plante

7 trophées Vézina (record)

6 coupes Stanley

1 trophée Hart

Mentions honorables

Il faut aussi parler de Jean Béliveau, Luc Robitaille, Denis Savard, Michel Goulet et Gilbert Perreault.

Bref, toutes les opinions sont bonnes. Pour tous et chacun, tout dépend aussi des émotions que votre joueur québécois préféré vous a fait vivre au cours de votre vie.