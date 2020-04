Marc-Antoine Dequoy, une cible des Alouettes?

Même s’il a signé un contrat avec les Packers de Green Bay après le repêchage de la NFL, le demi de sûreté Marc-Antoine Dequoy pourrait être l’une des cibles de Danny Maciocia et des Alouettes de Montréal, jeudi soir.

Et la raison est simple. Maciocia a dirigé Dequoy avec les Carabins de l’Université de Montréal au cours des quatre dernières années. Le directeur général des Alouettes sait très bien que son ancien protégé pourrait être un beau pari à prendre.

«C’est une question à 1 million $, a mentionné Maciocia. Il y a plusieurs variables qui peuvent influencer la sélection d’un joueur de la NFL dans le repêchage de la Ligue canadienne de football (LCF).

«On a vu des joueurs qui ont chuté au repêchage de la LCF après avoir signé un contrat comme joueur autonome. Parfois, ça ne change rien. Parfois, les équipes en sélectionnent et décident d’être patientes pour voir s’ils ne reviendront pas dans les années suivantes.

«Ça sera intéressant de voir comment les choses vont évoluer pour des gars comme Marc-Antoine ou Michael Hoecht .»

Maciocia estime qu’il serait prêt à choisir un de ces joueurs.

«On a tous de l’information privilégiée en raison de nos contacts. Ce sera important de l’avoir en mains avant de prendre une décision. C’est toujours un risque. Si le joueur se présente chez vous dans deux ans, on pourra alors dire que le risque était calculé.»

Devant l’inconnu

Le repêchage de la LCF aura lieu jeudi comme prévu. Toutefois, comme on le sait, la présentation de la saison 2020 est encore incertaine.

«On a tous hâte d’embarquer sur le terrain, mais on ne le fera pas à n’importe quelle condition, a affirmé Maciocia. On écoute les experts en place et c’est eux qui vont nous donner les directives à prendre.

«J’ai encore bon espoir qu’on aura une saison, sinon ça sera très long.»

À moins d’un changement soudain, il y a de fortes chances que la LCF dispute une saison écourtée avec des éliminatoires et la finale de la Coupe Grey.

«Je n’ai aucune idée quant au format de la campagne qu’on pourrait jouer. Je souhaite seulement en avoir une, que ce soit avec un calendrier équilibré ou des rencontres uniquement à l’intérieur de notre section.»