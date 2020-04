Iginla, un leader-né

En lice pour faire son entrée au Temple de la renommée, Jarome Iginla n’a pas attendu d’atteindre la Ligue nationale de hockey (LNH) pour se démarquer. Dès son séjour chez les juniors, il a en effet eu un impact à bien des niveaux.

Celui qui est l’un des candidats pour la cuvée 2020 du Panthéon selon les informations du Journal de Montréal a commencé à attirer l’attention avec les Blazers de Kamloops, dans la Ligue de hockey junior de l’Ouest (WHL). Il y a remporté deux fois la coupe Memorial, en 1994 et 1995.

Iginla n’était toutefois pas la seule vedette avec les Blazers. Il évoluait notamment avec les anciens du Canadien de Montréal Darcy Tucker, Chris Murray et David Wilkie. Shane Doan, Tyson Nash, Nolan Baumgartner, Brad Lukowich et Steve Passmore ont également fait partie de l’équipe pour l’une ou l’autre de ces conquêtes.

«Non seulement nous avions une bonne équipe de hockey, mais nous avions aussi de bonnes personnes, s’est remémoré Tucker lors d’une entrevue avec le réseau Sportsnet, lundi. Vous gagnez des championnats avec des bonnes personnes. Ces gars étaient bons pour la communauté, ils sont des êtres humains formidables.»

Soif d’apprendre

Tucker se souvient très bien d’Iginla, qui a amorcé sa carrière junior au cours de la saison 1993-1994. Tucker amorçait à ce moment sa troisième année avec le club et avait déjà mis la main une fois sur la coupe Memorial.

Malgré toutes ses bonnes intentions, Iginla a été limité à six buts et 29 points en 48 matchs à sa première campagne. Mais les choses se sont rapidement placées pour lui.

«Il est arrivé dans la ligue avec les yeux brillants et la soif d’apprendre, prêt à mettre le feu à la ligue. Mais parfois, on ne réalise pas que la WHL est une ligue difficile», a expliqué Tucker.

«Je me souviens avoir joué sur le même trio que lui. Quand la rondelle allait dans le coin, il ressortait avec celle-ci. Il est le seul joueur avec qui j’ai joué qui ressortait avec la rondelle chaque fois. J’ai été très chanceux de pouvoir apprendre bien des choses de lui. Il avait toujours un sourire au visage et ce sourire était contagieux.»

Aux yeux de Tucker, il ne faisait aucun doute à ce moment qu’Iginla allait connaître une grande carrière dans la LNH.

«Shane [Doan] et lui ont fait un travail incroyable pour se maintenir en haute estime, non seulement dans le junior, mais également dans la LNH où ils ont été capitaines. Vous ne jouez pas tant de matchs dans la LNH sans comprendre la culture du sport, et Jarome était bon pour ça, particulièrement à Calgary.»