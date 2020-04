Carmen Electra révèle des secrets intimes sur Dennis Rodman

L’actrice Carmen Electra et le joueur de basketball Dennis Rodman ont maintes fois fait les manchettes lors de leur court mariage, et 20 ans plus tard, ils continuent de le faire.

Electra a en effet déclaré dimanche au quotidien Los Angeles Times qu’ils avaient eu des relations sexuelles «partout» dans le centre d’entraînement des Bulls de Chicago.

«Un jour, les Bulls avaient congé d’entraînement, s’est-elle remémoré. Dennis m’a dit qu’il avait une surprise pour moi. Il m’a bandé les yeux et nous sommes montés sur sa moto. Quand il m’a finalement enlevé le bandeau, nous étions au centre du terrain du centre d’entraînement.»

«C’était fou, nous étions comme deux enfants dans un magasin de bonbons. Nous mangions des "Popsicles" et nous avons eu des relations sexuelles pas mal partout : dans la salle de physiothérapie, dans la salle d’entraînement. Évidemment, sur le terrain.»

«Pour être honnête, je ne crois pas qu’il n’ait jamais travaillé aussi fort de sa vie.»

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs défensifs de l’histoire de la NBA, Rodman a remporté cinq fois le championnat. Il a porté les couleurs des Pistons de Detroit, des Bulls, des Spurs de San Antonio, des Lakers de Los Angeles et des Mavericks de Dallas.