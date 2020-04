Laurie Blouin se croise les doigts, mais pas les bras

Comme tous les athlètes et la population en général, Laurie Blouin tente de garder la forme du mieux qu’elle peut en ces temps de confinement.

«J’essaie de me tenir occupée et de rester en forme. Mon physiothérapeute m’a prêté des poids. J’utilise la boîte de mon camion pour faire des sauts. Je m’entraîne avec ce que j’ai sous la main. Je marche dans le bois, je fais du vélo, je me promène avec mon chien», a décrit la planchiste québécoise en entrevue à l’émission matinale de TVA, Salut Bonjour, dimanche. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Blouin partage d’ailleurs à l’occasion sur Instagram les exercices qu’elle imagine.

Au cours de l’entretien, il a également été question du documentaire Uprise, qui résume son année 2019, et de la saison 2020 qui s’est terminée abruptement à cause du coronavirus.

«Ça s’est arrêté du jour au lendemain. Je suis contente de ce que j’ai fait cette saison. C’est plate, mais c’est la santé qui compte. J’espère que la prochaine saison ne sera pas retardée. Ça reste à voir.»