Un nouveau joueur de ligne pour les 49ers

Le bloqueur Trent Williams, qui cherchait à quitter les Redskins de Washington depuis environ un an, poursuivra sa carrière avec les 49ers de San Francisco, finalistes du dernier Super Bowl.

«Le temps était venu de se séparer, a confirmé son agent Vincent Taylor, dans une déclaration transmise aux médias, samedi. Trent Williams est prêt à reprendre la compétition dans la NFL et il est heureux de faire partie d’une grande organisation comme les 49ers.»

Selon ESPN, Williams est passé au club de San Francisco en retour de deux choix au repêchage, dont une sélection de troisième tour en 2021. Le joueur de ligne offensive n’avait pas disputé la saison 2019.

En se joignant aux 49ers, Williams retrouve notamment l’entraîneur Kyle Shanahan, qui était le coordonnateur offensif à Washington quand les Redskins ont repêché le joueur de ligne en 2010.

Breida et Goodwin quittent

Par ailleurs, les 49ers ont continué d’être actifs en cette troisième journée du repêchage 2020, alors qu’ils ont envoyé le porteur de ballon Matt Breida aux Dolphins de Miami et le receveur de passes Marquise Goodwin aux Eagles de Philadelphie.

Selon ESPN, l’équipe de la Californie a obtenu un choix de cinquième tour contre le premier et une sélection de sixième ronde contre le second. Les 49ers ont également envoyé un choix sixième tour à l’équipe de la Pennsylvanie. Breida et Goodwin étaient de la formation des «Niners» depuis la campagne 2017.

Lors de la dernière saison, le demi-offensif a porté le ballon 123 fois pour des gains de 623 verges et un touché. Il a également attrapé 19 passes pour 120 verges et un majeur.

Jamais repêché, le natif de la Floride s’était entendu avec les 49ers comme joueur autonome en 2017. La semaine dernière, il avait accepté l’offre qualificative des «Niners», soit un contrat d’un an et d’une valeur de 3,259 millions $.

De son côté, Goodwin a attrapé 12 passes pour 186 verges et un touché en neuf matchs en 2019.