La pandémie a changé les plans de Jonathan Sénécal

L’isolement lié à la pandémie de COVID-19 ne pouvait pas tomber à un plus mauvais moment pour le quart-arrière Jonathan Sénécal.

Débarqué à Storrs en banlieue de Hartford en janvier pour commencer ses études à UConn, le joueur par excellence du circuit collégial Division 1 avec les Phénix d’André-Grasset en 2018 a amorcé un intensif programme de réadaptation après avoir subi une opération au genou pour soigner un ligament croisé antérieur déchiré, blessure reçue lors du tout premier match de la saison 2019.

« C’est plate que j’aie dû revenir à la maison quand les campus ont fermé, convient Sénécal. Aux États-Unis, ma réhabilitation allait deux fois plus vite. J’avais des traitements et je faisais des exercices du lundi au samedi. J’avais tout à portée de la main. Je voyais une bonne progression. Je courais depuis deux mois et j’avais aussi recommencé à lancer. »

« Le plan était que je sois fin prêt pour le début du camp d’entraînement le 1er août », de poursuivre le pivot de 6 pi et 189 lb qui détient en seulement deux ans le record pour le plus grand nombre de passes de touché en carrière dans la Division 1 avec 59 à égalité avec Arnaud Desjardins, des Spartiates du Vieux Montréal. « On avait prévu un retour graduel en y allant à mon rythme. Je ne sentais pas de pression de revenir le plus rapidement possible. »

En manque de football

De retour à Montréal pour la semaine de relâche, Sénécal n’est jamais reparti parce que le campus universitaire a fermé. Il sait qu’il ne retrouvera pas ses coéquipiers des Huskies avant le 1er juin au mieux.

« On m’a donné un programme d’entraînement que je fais cinq fois par semaine, a-t-il raconté. Ce n’est pas diversifié comme c’était le cas sur place, mais je sens néanmoins une progression. Si je fais ma physiothérapie comme il le faut, je ne pense pas que mon retour sera ralenti. Je peux courir, mais je ne peux pas lancer. »

S’il a campé un rôle d’observateur au camp de printemps, Sénécal estime que son adaptation se passe bien. « J’ai hâte de jouer parce que j’ai opté pour la NCAA pour le football, a souligné celui dont le dernier match remonte au 24 août 2019 face aux Titans de Limoilou. C’est différent de se retrouver comme observateur sur les lignes de côté au lieu de jouer, mais j’aime mon expérience jusqu’à présent. Ça se passe bien à l’école, mais la langue est l’aspect le plus difficile. »

Cinq quarts-arrières

Avec les Huskies, Sénécal a retrouvé trois autres Québécois, dont le pivot Jack Zergotis, des Islanders de John Abbott, qui a vu de l’action dans 10 parties l’an dernier à sa saison recrue. Zergotis a été partant la plupart du temps quand il a été utilisé. Il a amassé 1782 verges et lancé neuf passes de touché.

Tout comme Sénécal, Micah Leon est sur la touche. Le pivot qui a transféré de North Carolina State n’a pas joué en 2019 après une opération à une épaule.

« Nous sommes actuellement cinq quarts-arrières et l’entraîneur nous a dit que le poste de partant était ouvert et que le meilleur obtiendrait le travail, a souligné Sénécal qui a porté les couleurs de l’équipe canadienne en 2017 et 2018 à l’International Bowl disputé à Arlington au Texas. J’ai une bonne entente avec Jack. »