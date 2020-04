Jérémy Lauzon demande conseil à deux coéquipiers

Dans le vestiaire des Bruins au TD Garden de Boston, Jérémy Lauzon se tourne vers le capitaine Zdeno Chara et Patrice Bergeron pour recevoir des conseils.

Dans la vie de tous les jours, le jeune défenseur regarde deux références qu’il connaît depuis toujours, son père Ghyslain et sa mère Manon.

De retour au domicile familial de Val-d’Or en cette période de confinement, Lauzon décrit le travail de ses parents avec une grande fierté dans la voix.

«Mon père est un pneumologue et ma mère est gynécologue. Les deux travaillent à l’hôpital de Val-d’Or. Ils se retrouvent au cœur de la COVID-19 depuis le début. Mais ils sont chanceux puisqu’il n’y a pas beaucoup de cas en Abitibi. La situation est contrôlée.»

Selon les données du 25 avril, on recensait seulement 150 cas et trois décès reliés à la COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue. Quand on prend en considération qu’il y a 23 267 cas et 1446 morts au Québec, cette région du nord-ouest de la province fait bonne figure dans cette longue lutte contre ce virus.

«Mes parents étaient stressés un peu, mais ils étaient prêts à aider les gens. Je suis vraiment fier d’eux. Ils vont travailler tous les jours. Ils sont les soldats de cette guerre contre l’ennemi invisible. Comme pneumologue, mon père a un rôle important.»

Étudiant en sciences de la nature au cégep, Lauzon n’aurait pas détesté suivre les traces de ses parents, mais dans un domaine un peu différent.

Le hockey a toutefois fait dévier les plans. À 20 ans, il était loin d’un banc d’école, se trouvant dans la Ligue américaine avec les Bruins de Providence.

«Je ne me voyais pas comme médecin, répond-il. Mais j’aurais probablement étudié pour devenir physiothérapeute. Ça reste proche de la médecine. Il y aurait l’étude du corps humain, mais avec une possible approche dans le sport.»

Dans les plans des Bruins

À bientôt 23 ans, le 27 avril, Lauzon se rapproche de plus en plus d’un poste de régulier parmi la brigade de défenseurs des Bruins.

Au moment de l’interruption de la saison dans la LNH le 12 mars, il avait sa place avec les Bruins, ayant joué les douze derniers matchs.

Le 14 février dernier, Don Sweeney lui a fait parapher une prolongation de contrat de deux ans et 1,7 million (850 000 $ par année). Il s’agit d’une entente à un seul volet.

«Je ne mentirai pas, j’étais vraiment heureux de ce contrat, a-t-il répliqué. C’est comme un rêve qui se matérialise. J’interprète ça comme une belle marque de confiance de la part des Bruins.

Crédit photo : AFP

«J’ai travaillé pour ce contrat, mais ça me donne comme signe que je fais partie des plans pour l’avenir de l’équipe. Je devrai maintenant prouver que j’ai ma place à Boston.»

Le choix de deuxième tour au repêchage de 2015 a joué 19 matchs à Boston cette année, obtenant deux points (1 but, 1 passe) en plus de maintenir un dossier de +5 et un temps de jeu moyen de 15 min 29 s.

Il a aussi distribué 32 mises en échec et bloqué 23 tirs.

«J’aime le système de jeu des Bruins. J’aime aussi l’histoire de cette équipe. Ils ont toujours préconisé un style robuste.

«Ça cadre vraiment bien avec mon ADN. Je suis très heureux de faire partie de cette organisation.»

Deux légendes

Avec les Bruins, Lauzon a également l’occasion d’apprendre son métier en regardant le géant de 43 ans, Zdeno Chara.

«La première chose qui me vient à l’esprit quand je pense à Chara, c’est qu’il fait attention à tous ses coéquipiers, peu importe ton statut dans l’équipe.

«Dès mon premier camp avec les Bruins, je me souviens qu’il avait pris le temps de venir me saluer et de se présenter. Je trouvais ça drôle puisque je le connaissais depuis longtemps ! Il n’avait pas besoin de me dire son nom.»

«Il est toujours là pour me donner de petits conseils, a-t-il enchaîné. Je vois qu’il a à cœur mon développement, il veut que je m’améliore. Il est le meilleur capitaine possible. Quand il parle aux jeunes, il se fait écouter. C’est une légende du hockey.»

Crédit photo : AFP

L’ancien défenseur des Huskies de Rouyn-Noranda a également en très haute estime le numéro 37 des Bruins, Patrice Bergeron.

«Patrice est très généreux avec moi. Nous sommes les deux seuls Québécois dans le vestiaire. Dès que j’ai une question, je peux me tourner vers Patrice.

«Ça peut être au sujet du hockey, comme de la vie de tous les jours à Boston. Il est dans la trempe d’un Chara, il a vraiment à cœur ses coéquipiers. Malgré ses nombreux exploits au hockey, il reste très terre-à-terre.»