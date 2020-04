Dak Prescott reçoit l’appui du propriétaire des Cowboys

Dévasté par le décès de son grand frère Jace plus tôt cette semaine, le quart-arrière Dak Prescott peut compter sur l’appui du propriétaire des Cowboys de Dallas, Jerry Jones.

«Quand tu es jeune, et Dak l’est, la mort est très difficile à comprendre et à vivre avec, a dit Jones, lors d’une conférence de presse virtuelle. Je suis particulièrement sensible aux joueurs quand ils vivent une tragédie.»

Dak Prescott, 26 ans, est le plus jeune de sa famille. Il a un autre frère aîné prénommé Tad.

«Nous sommes profondément attristés que Dak ait perdu son frère, a également indiqué le propriétaire. Nous voulons l’aider à traverser ce moment. On va faire tout ce qui est possible.»

Les circonstances de la mort de Jace Prescott, à seulement 31 ans, n’ont pas été précisées. Ce dernier avait aussi joué au football, notamment à l’Université Northwestern State, en Louisiane.