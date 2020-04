«Ça joue sur le moral» -Yanni Gourde

La COVID-19 oblige, depuis maintenant plus d’un mois, un nombre astronomique de personnes à se confiner et ce, partout sur la planète.

Certains confinements sont toutefois moins difficiles que d’autres! Parlez-en à l’attaquant du Lightning de Tampa Bay, Yanni Gourde.

Voyez l'entrevue intégrale du Québécois lors de l'émission «Salut, Bonjour!» dans la vidéo ci-dessus.

Originaire de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, dans Lotbinière, le Québécois a choisi de demeurer isolé en Floride pendant la crise.

«On est quand même bien, en Floride!», de lancer le sympathique jeune homme, tout sourire.

«La température est idéale, alors on peut jouer dehors avec ma petite fille. Je fais aussi du vélo et du patin à roues alignées. Beaucoup d’activités extérieures sont à notre disposition, heureusement.»

Un groupe uni

Évidemment, l’actuelle pandémie oblige les patineurs à demeurer loin de leurs coéquipiers. Cet aspect de la crise représente davantage un défi pour les joueurs, qui sont habitués à la vie de groupe.

«On a un groupe dans lequel on s’écrit tous les jours. Tout le monde reste en contact. La situation est vraiment dommage. Sauf qu’on doit se rappeler que la priorité demeure la santé et la sécurité de tout le monde. Pour cette raison, je crois que la Ligue nationale a pris une bonne décision en suspendant ses activités.

«Cela dit, on se doit, en tant que joueurs, de demeurer prêts et en forme en vue d’un éventuel retour. Nous avions une excellente équipe et il serait très intéressant de voir cette équipe-là en éliminatoires.»

Une baisse de régime

Avant la suspension des activités dans la LNH, Yanni Gourde revendiquait 10 buts en 69 matchs.

Il s’agit d’une baisse de production assez nette lorsqu’on compare ces chiffres à ceux des deux campagnes précédentes, où le Québécois avait marqué 25 et 22 filets.

Pensait-il souvent à ses statistiques à la baisse?

«C’est sûr qu’une diminution de la production, ça joue dans la tête un peu. Ça joue sur le moral. En même temps, on m’a attribué un rôle un peu différent cette année, alors il fallait s’attendre à ce que ma production diminue.»

Mais il ne faut pas croire que Gourde est déçu de tous les aspects de son jeu.

«Quand je suis à mon meilleur, j’apporte de l’énergie à l’équipe et c’est positif. Je peux changer le momentum quand les matchs vont moins bien. Si je rempli mon rôle de façon convenable chaque soir, je crois que je peux être satisfait de ce que j’apporte à l’équipe.»