Une nouvelle mission pour Eric Lindros

Nommé ambassadeur pour l’organisation des Flyers plus tôt cette semaine, l’ancienne vedette Eric Lindros ne perd pas de temps à s’impliquer avec un premier projet pour venir en aide à la population de Philadelphie pendant cette pandémie de coronavirus.

«Je m’apprêtais à venir à Philadelphie juste avant que tout cela arrive, a indiqué Lindros, sur le site web de la Ligue nationale de hockey.

«Nous avions prévu quelque chose, mais en raison des circonstances, cela n’arrivera pas. Il y aura un jour où tout reviendra. Pour l’instant, en attendant, le “ALL IN Challenge” est là pour aider les gens.»

Dans le cadre de cette initiative, une mise aux enchères a lieu afin d’offrir de la nourriture, par le biais de différents organismes, à la population touchée directement ou indirectement par la COVID-19.

Les Flyers proposent au vainqueur d’inviter 11 personnes à patiner éventuellement avec le numéro 88 au terme d’un entraînement matinal des Flyers.

Le gagnant des enchères participera ensuite à la cérémonie protocolaire d’avant-match, puis assistera à la partie, en compagnie de ses invités, dans une loge avec Lindros.

Une célébration, au terme de la rencontre, est aussi prévue avec le célèbre joueur et quelques invités spéciaux. On offre également un bâton et un chandail autographiés par Lindros. Déjà, un montant de 14 000$ a été offert et les enchères se poursuivent au cours des trois prochaines semaines.