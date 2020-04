Le choix des Packers fait énormément jaser

Les Packers de Green Bay ont décidé de se tourner vers le futur lors de la première ronde du repêchage de la NFL, jeudi soir, misant sur un quart-arrière.

Au lieu de choisir un joueur qui aura un impact immédiat sur leur formation, les Packers ont sélectionné le quart-arrière Jordan Love, un produit d'Utah State. Ils ont même effectué une transaction pour le prendre au 26e échelon.

Une décision surprenante considérant que l’équipe du Wisconsin compte sur l’excellent Aaron Rodgers et que la saison dernière, elle a complété sa campagne avec une fiche de 13-3.

«Je peux comprendre que les partisans et les gens se disent : "pourquoi vous faites ça en ce moment", a affirmé le directeur général des Packers, Brian Gutekunst, lors de son point de presse. [...] Je crois que c’était la meilleure chose à faire pour les Packers de Green Bay. Nous sommes vraiment ravis d’avoir obtenu Jordan et de l’accueillir dans notre système.»

«Nous l’avons en haute estime, a-t-il ajouté. Nous pensons que dans le futur, il aura les habilités pour faire la différence, mais cela prendra du temps, particulièrement quand tu évolues à cette position.»

Un sentiment de déjà-vu

Le DG a été très clair: il n’est pas question que Love prenne la place de Rodgers à court terme.

«Nous avons le meilleur quart-arrière de la NFL et nous allons l’avoir encore pour un petit moment», a exprimé Gutekunst.

«Je pense qu’il agira en professionnel, a-t-il dit au sujet de son vétéran pivot. Il joue pour son héritage, pour faire sa place dans l’histoire, je sais qu’il est très, très motivé.»

Rodgers s'est déjà retrouvé dans la situation inverse. En 2005, les Packers l’ont choisi au 25e rang, alors que l’équipe comptait sur un certain Brett Favre comme quart-arrière. L’athlète, qui a aujourd’hui 36 ans, a dû attendre trois ans avant d’obtenir le poste de numéro 1 et a été en mesure d’apprendre de l’un des plus grands quarts de l’histoire. Une chance qu’obtiendra également Love.

En ce qui concerne les partisans qui auraient souhaité que leur formation repêche un receveur de passes ou un joueur de ligne à l’attaque, soit un athlète qui aurait été sur le terrain dès la prochaine saison, Gutekunst a affirmé: «je n’ai jamais cru que nous étions à un joueur de la gloire. Je ne crois pas à ça. Tu peux faire de graves erreurs en croyant que tu es à un joueur du succès.»