L’avocat qui a conquis le monde du hockey

Julien BriseBois ne se voyait pas du tout exercer un métier par rapport au hockey dans sa jeunesse. Coup de théâtre, celui qui était destiné à une carrière d’avocat fiscaliste est aujourd’hui le directeur général du Lightning de Tampa Bay, une formation candidate aux grands honneurs chaque année.

Vendredi, le Québécois a été invité par la Ligue nationale de hockey à discuter dans un appel vidéo des défis auxquels font face les jeunes DG du circuit Bettman. À 43 ans, BriseBois est, en effet, le troisième directeur général le plus jeune de la Ligue nationale de hockey (LNH) après John Chayka (30 ans) des Coyotes de l’Arizona et Kyle Dubas (34 ans) des Maple Leafs de Toronto.

«Ce n’était pas du tout prévu. J’ai joué au hockey en grandissant comme tout le monde au Canada, mais le baseball était ma vraie passion, a-t-il confié. C’est le sport que je pratiquais ; j’en mangeais quand j’étais jeune. Je n’étais pas très bon non plus et j’ai fini par aller étudier le droit.»

Celui qui a débuté sa carrière dans le giron du Canadien de Montréal se dit chanceux d’avoir été embauché au moment où au moins la moitié des équipes de la LNH comptait un avocat parmi les membres de leurs opérations hockey.

«Aujourd’hui, la majorité des personnes engagées qui ne sont pas d’anciens joueurs ou entraîneurs sont des mathématiciens, des programmeurs ou des économistes. Mais il y a 20-25 années, c’était des avocats», a rappelé celui qui est devenu directeur des opérations hockey du CH en 2003 après avoir gravi les échelons.

Après plusieurs postes dans la Ligue américaine, il a enfin goûté au poste de DG dans la LNH en 2018. «Mon plan était de devenir un avocat fiscaliste, alors je suis plutôt loin de ça aujourd’hui», a blagué BriseBois.

La nouveauté du métier

Le natif de Greenfield Park a été appelé à commenter son utilisation des statistiques avancées, qui permettent une vision plus poussée du hockey lors de l’évaluation de jeunes joueurs. Le DG des «Bolts» est d’avis qu’il faut trouver le juste milieu dans leur utilisation.

«Ça nous donne une perspective différente. La plupart du temps, ça nous confirme ce qu’on voit déjà avec nos yeux, mais parfois ça soulève une question et il faut investiguer. [...] On a ensuite des conversations avec les recruteurs qui ont eu un visuel et ça nous permet d’avoir une meilleure compréhension des forces et des faiblesses du joueur», a-t-il précisé.

Parlant de bâtir une formation pour l’avenir, BriseBois ne peut jamais vraiment compter sur ses sélections de première ronde, qui finissent par être tardives en raison des succès de l’équipe. L’homme de hockey s’en sert donc pour améliorer son équipe à la date limite des transactions.

«Maintenant, tous mes choix de premier tour ressemblent à des sélections de deuxième ronde. [...] Nous sommes dans une situation où nous avons pu améliorer notre équipe à la date limite depuis deux ans. Nous avons encore pu le faire cette année et nous avons hâte de voir s’accomplir tout le potentiel que possède ce groupe», a-t-il déclaré.

Déjà en très bonne position pour les séries éliminatoires, le Lightning pourra compter sur les services de son capitaine Steven Stamkos lorsque l’action reprendra. L’entraîneur Jon Cooper a annoncé la nouvelle vendredi. Le joueur de centre a dû être opéré le 2 mars pour soigner une blessure musculaire aux abdominaux.