Drew Doughty a reçu le pire cadeau possible

Le défenseur des Kings de Los Angeles Ben Hutton a offert le meilleur cadeau de Noël possible, ou peut-être le pire, à son capitaine Drew Doughty, en décembre dernier.

Les joueurs de la formation de la Californie ont joué au père Noël secret [Secret Santa]. Hutton a pigé l’arrière de 30 ans et lui a offert un bâton de hockey signé par nul autre que l’attaquant des Flames de Calgary Matthew Tkachuk.

«Il était signé et tout. J’ai également écrit un petit message sur le bâton. Doughty faisait le tour du vestiaire pour savoir qui lui avait fait ce cadeau, a expliqué Hutton au site sportif "The Athletic". Aucun des gars ne m’a dénoncé, ce qui était vraiment bien.»

Doughty et Tkachuk ont un historique en matière de prises de bec sur la patinoire et dans les médias. La rivalité entre les deux hommes ne date pas d'hier. Tkachuk a amorcé les hostilités il y a plus de deux ans, lorsqu'il a atteint le défenseur avec un coup de coude vicieux qui lui a valu une suspension de deux matchs.

Le tout a été suivi de mises en échec percutantes, de coups de bâton et d’insultes à chaque affrontement impliquant leur équipe respective.

La saison dernière, Doughty avait même déclaré «n’avoir aucun respect pour lui», ajoutant même qu’il «respectait tous les autres joueurs, mais pas lui».

La vedette des Kings a donc probablement fait le saut lorsqu’il a déballé son présent.

«Nous étions en voyage à Calgary lorsque nous nous sommes échangé nos cadeaux, alors j’ai eu cette idée, a expliqué Hutton. J’ai demandé à nos préposés à l’équipement et une fois qu’ils ont parlé de mon plan à Chucky [Tkachuk] et qu’ils lui ont dit pour qui était le cadeau, il a tout de suite accepté.»