Vigneault et Therrien louangés par des légendes

Si l’on se fie aux propos de Bobby Clarke et de Bill Barber, les succès des Flyers de Philadelphie en 2019-2020 sont directement reliés à la besogne qu’a abattue l’entraîneur-chef Alain Vigneault.

Les deux anciennes vedettes de l’équipe de la Pennsylvanie sont maintenant des consultants pour l’organisation, ils ont donc été des témoins privilégiés de l’œuvre du Québécois et de ses acolytes derrière le banc, dont Michel Therrien.

«Je regarde le personnel d’entraîneurs et j’admire leur style, a indiqué Barber au quotidien "Philadelphia Inquirer". Ils rendent les joueurs responsables, peu importe de qui il s’agit. Je pense que c’est un grand pas dans la bonne direction, nos jeunes mûrissent et il y a du bon leadership.»

Avant l’arrêt des activités dans la Ligue nationale, les Flyers occupaient le deuxième échelon de la section Métropolitaine, et ce, en vertu d’un dossier de 41-21-7. Philadelphie était sur le point de faire les séries éliminatoires et jouait d’une façon qui permettait aux partisans de rêver à la coupe Stanley.

«C’était une équipe de hockey vraiment bien dirigée, a quant à lui dit Clarke. J’ai vraiment aimé regarder cette équipe. C’est l’une des formations les mieux dirigées que nous avons eue depuis un long moment déjà.»

«Nous étions sur une lancée cette saison, a ajouté Barber. Qui sait où cela aurait pu s’arrêter?»

Voici des paroles qui pourraient faire renaître l’espoir des partisans des Flyers, quand et si la LNH est en mesure de reprendre sa campagne 2019-2020. Philadelphie n’a pas remporté la coupe Stanley depuis 1975 et a perdu six fois en finale depuis.