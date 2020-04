«C'est une grosse déception» - Éric Lucas

Éric Lucas le regrette aujourdhui : sa défaite par décision unanime contre Markus Beyer en 2003 est celle qui a freiné son élan.

En entrevue à l’émission Salut Bonjour, vendredi matin, l'ancien boxeur québécois est revenu sur ce combat disputé en Allemagne en 2003. TVA Sports vous présentera celui-ci en soirée, dès 19h.

«Je dirais que c’est une grosse déception, a confié Lucas. Ç’a été un gros tournant dans ma carrière. C’était ma quatrième défense de titre mondial et je m’enlignais pour en livrer une cinquième par la suite. On poursuivait sur notre lancée.»

«Malheureusement, on dirait qu’à partir de ce moment, tout a changé. Ç’a été comme le début de la fin.»

Lucas, qui était en territoire hostile, a eu du mal à comprendre le verdict rendu par les juges.

«J’ai suivi le plan de match tout le long. À aucun moment, mon entraîneur Stéphan Larouche ne m’a dit : "Éric, t’es en arrière, tu dois en faire plus. On est inquiets." On a été très surpris par la décision à la toute fin honnêtement», a raconté l’ancien champion du monde.»

Voyez l’entretien complet avec Éric Lucas dans la vidéo ci-dessus.