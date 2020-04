Une date importante pour Claude Julien

L’entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Claude Julien, a atteint la soixantaine, ce jeudi.

Afin de souligner son anniversaire, voici une rétrospective de sa carrière.

Le joueur

Avant d’œuvrer derrière un banc, Julien a chaussé les patins. Le natif de Blind River, en Ontario, évoluait au poste de défenseur. Jamais repêché dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Julien a disputé ses premières saisons chez les professionnels dans la Ligue internationale de hockey et dans la Ligue centrale de hockey. En 1984-1985, il atteint finalement la LNH. Il dispute une partie avec les défunts Nordiques de Québec. Il disputera également 13 parties avec la formation de la Veille Capitale la saison suivante. Il y a amassé une mention d’aide, soit sur un but de Robert Picard face au Canadien le 29 janvier 1986.

Ce sera cependant ses seuls moments dans la meilleure ligue de hockey au monde, lui qui poursuivra principalement sa carrière dans la Ligue américaine de hockey, et ce, jusqu’en 1991-1992.

Les débuts

Julien a amorcé sa carrière d’entraîneur-chef avec les Olympiques de Hull, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il a été à la barre de l’équipe de l’Outaouais de 1996 à 2000. Il a notamment remporté la coupe Memorial en 1997. Avant le début de la saison 2000-2001, Julien est embauché comme pilote de la formation du Canadien, les Bulldogs de Hamilton. Il y restera deux saisons et demie, maintenant une fiche de 98-77-19 en 194 rencontres.

Le premier séjour avec le CH

En plein cœur de la campagne 2002-2003, la direction du Canadien décide de mettre à la porte Michel Therrien et de le remplacer par Julien. L’Ontarien ne réussit cependant pas à redresser la barre et le CH rate les éliminatoires. L’année suivante, Julien amène son équipe en séries, mais le Canadien est éliminé par le Lightning de Tampa Bay. Après le lock-out d’un an (2004-2005), Julien amorce sa troisième campagne à Montréal. Il est toutefois congédié après 41 parties. Lors de son premier séjour avec le CH, Julien a amassé 72 victoires et subi 68 défaites, ainsi que 17 verdicts nuls.

Les Devils et des Bruins

Lors de l’été 2006, Julien est embauché par les Devils du New Jersey. Alors qu’il ne reste que trois matchs à la saison régulière 2006-2007, il se fait montrer la porte, et ce, même si son équipe est qualifiée pour les éliminatoires.

Qu’à cela ne tienne, Julien retombe de nouveau sur ses pattes et l’été suivant, il obtient le poste d’entraîneur-chef des Bruins de Boston. Il s’agira de sa plus longue association, ayant été en poste pendant près de 10 saisons. Il a notamment été en mesure d’amener l’équipe du Massachusetts au firmament, alors que les Oursons ont soulevé la coupe Stanley en 2011. Il a aussi remporté le Trophée Jack-Adams pour la saison 2008-2009. Le 7 février 2017, Julien est congédié, alors que l’équipe est sur le point de rater les séries pour une troisième saison consécutive.

Le retour avec le CH

Encore une fois, Julien n’aura pas été un chômeur bien longtemps. Le DG du Canadien, Marc Bergevin, lui fait une offre le 14 février 2017. Par conséquent, Julien vient en relève à Therrien pour une deuxième fois.

Cette année-là, le Bleu-Blanc-Rouge a été en mesure de prendre part à la danse printanière, mais s’est fait montrer la sortie en première ronde. Depuis, le Canadien a raté les séries lors des deux dernières campagnes, en voie de subir le même sort en 2019-2020.

En 259 matchs depuis son retour dans la métropole québécoise, il a connu la victoire 120 fois, perdu en temps réglementaire à 108 reprises et subi la défaite en temps supplémentaire 21 fois.