Séries simulées de «JiC»: un festival de jeux blancs

Comme c’est maintenant coutume, «Mini JiC», alias Louis-Gabriel Filion, 11 ans, a présenté, jeudi, les résultats des quatre confrontations éliminatoires du jour dans le cadre des séries simulées de «JiC».

Rappelons que le tableau des séries a été constitué à partir du pourcentage de points que chaque formation a obtenu lors de la «vraie» saison régulière.

Voyez le tout dans la vidéo ci-dessus.

Stars – Avalanche

L’Avalanche ne pouvait se permettre de perdre et a commencé le match en lion grâce à un but de Mikko Rantanen. Nazem Kadri et Rantanen ont trouvé le fond du filet en troisième période.

Philipp Grubauer a connu un solide match en blanchissant la formation du Texas. L’Avalanche l’emporte 3-0.

Les Stars mènent cette confrontation 3-1.

Canucks – Oilers

Après des filets de Connor McDavid et Troy Stecher, les deux équipes ont eu recours à la prolongation.

Alexander Edler a fait plaisir aux partisans réunis au Rogers Arena en donnant la victoire aux Canucks, 2-1.

Les Canucks mènent la série 3-1.

Maple Leafs – Lightning

Une rencontre défensive alors qu’Anthony Cirelli a donné les devants au Lightning. Ondrej Palat a fait 2-0 dans un filet désert.

Andrei Vasilevskiy a rebondi après la débâcle de la troisièmem partie.

Les série est égale 2-2.

Penguins – Flyers

Un match endiablé à Pittsburgh alors que les Flyers ont arraché une victoire aux Penguins, cette fois 3-2.

Sean Couturier, deux fois, et James van Riemsdyk ont été les marqueurs du côté des «Oranges». Teddy Blueger et Dominik Simon ont fait scintiller la lumière rouge pour les locaux.

Les Fyers mènent la série 3-1.