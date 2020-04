Le plus légendaire des clins d'oeil expliqué

Printemps 1993. Un geste anodin de Patrick Roy entre dans la légende. Non pas un arrêt ou un but accordé aux Kings de Los Angeles en finale de la Coupe Stanley.

Au match no 4, l’illustre homme masqué des Canadiens de Montréal prive l’ailier Tomas Sandstrom d’un but. Pendant un arrêt de jeu, le Finlandais lève les yeux vers l’imposant portier, qui, sourire en coin, lui répond d'un clin d’œil.

Voyez l'entrevue avec Patrick Roy dans la vidéo, ci-dessus.

Capté par les caméras de télévision, l’image était et demeure forte. Du grand Patrick Roy, au sommet de son art.

«Il m’avait donné un petit coup sur les jambières. C’est venu comme instinctivement, a-t-il raconté à JiC, jeudi. C’était plus pour démontrer que "je suis en contrôle et ce n’est pas vrai que ça va rentrer ici ce soir".»

Les hommes de Jacques Demers avaient perdu le premier match au Forum de Montréal. Il n’était pas question de laisser les Californiens d’égaler la série 2-2 chez eux.

«On jouait du bon hockey. Les gars se donnaient à fond et on avait une belle chimie. On était pas la meilleure équipe sur papier, mais tout le monde travaillait fort.»

De bons vétérans, un entraîneur «extraordinaire»

Le groupe était aussi mené par un solide groupe de vétérans, comme Brian Bellows, Mike Keane et Vincent Damphousse, qui n’hésitaient pas à dicter le ton en montrant l’exemple aux plus jeunes.

«Il y avait beaucoup de leadership. Je regarde un gars comme Kirk Muller, qui a été tout simplement extraordinaire. Tant dans cette série-là que contre les Nordiques de Québec.

«Éric Desjardins était mon cochambreur. Je peux te dire une chose, c’est que lorsqu’il a marqué ses trois buts, il était très fier. C’était incroyable de voir comment il savourait le moment. On a eu beaucoup de plaisir ensemble. On avait une belle chimie.»

La façon dont dirigeait Demers y était pour beaucoup, croit le célèbre no 33.

«Il mettait toujours le bon joueur au bon moment dans la formation. Il a fait un travail extraordinaire avec nous. Il a été un facteur-clé.

«C’est un homme qui aimait beaucoup ses joueurs, C’était facile de se donner au maximum pour un homme comme lui.»