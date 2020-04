Difficile retour au jeu en vue

L’attaquant des Stars de Dallas Tyler Seguin aimerait bien que la Ligue nationale de hockey (LNH) reprenne ses activités, mais il croit fermement que les joueurs auront besoin de patiner un peu avant d’effectuer un retour au jeu.

«Nous avons besoin de temps sur la patinoire, a-t-il plaidé, dans une entrevue publiée jeudi sur le site sportif The Athletic, expliquant que le corps d’un joueur de hockey doit s’adapter au niveau des poumons et de la gorge. Vous pouvez chausser des Rollerblade autant que vous voulez, ce n’est pas comme être sur la glace. On a besoin de temps.»

Seguin, qui a récolté 50 points en 69 matchs cette saison, ne craint pas de revenir au jeu.

Si la LNH a cessé ses activités le 12 mars en raison de la pandémie de coronavirus, le plus récent scénario envisagé laisse croire à un possible retour en juillet.

«Je serai prêt, avec un peu de conditionnement physique, hors glace et à l’entraînement, je suis prêt à y aller», a-t-il dit.

Selon Seguin, les joueurs des différentes équipes auront simplement besoin d’une certaine période de réadaptation.

«Est-ce une semaine si tu es gardien de but? Je ne sais pas, a-t-il commenté. Si vous êtes un joueur, vous avez peut-être besoin de deux ou trois semaines. Je ne sais pas. Je ne me suis jamais retrouvé dans cette situation.»

Au moment de la pause, les Stars (37-24-8) occupaient le troisième rang de la section Centrale et étaient ainsi en voie de se qualifier pour les éliminatoires.