CH: Rafaël Harvey-Pinard attend la suite avec impatience

D’aussi loin qu’il se souvienne, les études ont toujours occupé une place importante dans le quotidien de Rafaël Harvey-Pinard. À la veille d’amorcer sa carrière professionnelle dans l’organisation du Canadien, le hockeyeur de 21 ans est sur le point d’achever un important pan de sa vie.

Harvey-Pinard, dont le stage junior comme capitaine des Saguenéens de Chicoutimi s’est terminé abruptement en raison de la pandémie de COVID-19, est en voie de compléter son diplôme d’études collégiales en sciences de la nature.

À la suite de ses trois cours de la session hivernale, il ne lui restera qu’un cours à effectuer durant l’été pour pouvoir crier mission accomplie.

En vertu d’une moyenne de 92 % en classe, Harvey-Pinard est l’un des trois finalistes au trophée Marcel-Robert, remis annuellement au joueur-étudiant de l’année dans la LHJMQ.

«Au primaire, mes parents m’ont appris l’importance de l’école et après le primaire, ça a juste continué. J’ai toujours su que l’école était importante pour avoir un plan B. Mon but est de jouer professionnel, mais ce n’est pas facile et il y a beaucoup d’événements qui peuvent mettre fin à une carrière. Je veux avoir un bon plan B», a lâché le choix de septième ronde du Canadien au dernier repêchage en entretien téléphonique avec Le Journal.

Un but clair

Parce que pour l’heure, le plan A, c’est de faire le saut avec le Rocket de Laval la saison prochaine quand les autorités sanitaires autoriseront les circuits professionnels à redémarrer leurs activités.

Harvey-Pinard, qui a inscrit 34 buts et 78 points en 62 rencontres avec les Sags, devra d’abord dénicher un contrat. Les équipes ont droit à un maximum de 50 joueurs sous contrat, ce qui pourrait compliquer le dossier du patineur originaire de Jonquière à court terme.

Cette saison, le Tricolore en compte 45, et puisque l’organisation a repêché bon nombre d’espoirs au cours des dernières années, elle sera confrontée à des choix plus tôt que tard. Dans le cas d’Harvey-Pinard, qui a été repêché en 2019, le Canadien détient ses droits exclusifs jusqu’au 1er juin 2021. Cette fenêtre pourrait permettre aux dirigeants de lui offrir un pacte transitoire d’un an de la Ligue américaine avant de consentir à une entente comptant parmi les 50 (contrat d’entrée de trois ans). Harvey-Pinard préfère ne pas trop s’avancer sur les intentions du Canadien, laissant cet aspect administratif entre les mains de son agent.

«Je n’ai pas discuté avec le Canadien, je laisse mon agent leur parler. On va voir comment ça va se développer. Avec le virus, on est un peu dans l’inconnu et on reste en attente du retour du hockey. L’idéal pour un joueur quand il va s’en va niveau pro, c’est d’avoir un contrat d’entrée de la LNH. Mais sincèrement, on ne sait pas comment ça va se développer», a répondu l’ancien des Huskies de Rouyn-Noranda avec lesquels il a soulevé la coupe du Président et la coupe Memorial au printemps 2019.

Il y a toutefois une chose qui est claire dans son esprit. «Je suis prêt à faire le saut avec le Rocket. Je me suis beaucoup amélioré tout au long de mon parcours junior et je suis prêt à passer au prochain niveau.»

Entraînement du CH

Responsables du développement des joueurs chez le Canadien, Francis Bouillon et Rob Ramage ont d’ailleurs contacté l’attaquant au cours dernièrement pour s’enquérir de son état en cette période pandémique. Harvey-Pinard a aussi reçu un programme d’entraînement spécifiquement conçu pour lui par la formation montréalaise.

«Je leur dis que le matériel que j’avais à la maison et ils m’ont envoyé un programme. C’est le fun de voir qu’ils tiennent à moi et qu’ils prennent des nouvelles [...] Cela dit, je m’ennuie du hockey et de lancer des pucks sur le gardien!» a-t-il avoué.