Brendan Gallagher alimente l'espoir

«Ce dont je m’ennuie le plus, c’est d’être avec les gars...»

Le confinement perdure comme un long jeu de patience dans l’univers du sport. Cela ne fait pas exception pour les hockeyeurs de la Ligue nationale de hockey qui s’y soumettent. L’attaquant des Canadiens de Montréal Brendan Gallagher est du nombre et il alimente l’espoir.

Celui qui seconde son ami Paul Byron dans le rôle de représentant syndical du club a répété maintes fois jeudi, dans une téléconférence organisée par le Club de hockey Canadien, qu’il était «optimiste» quant à une possible reprise des activités d’ici juillet.

«Je crois que ça peut se concrétiser, mais c’est vraiment hors de notre contrôle. Tous les médecins, maires et gouverneurs doivent se prononcer.», a-t-il prévenu.

Les hautes instances de la LNH étudient plusieurs scénarios pour que reprennent les activités du circuit. Le format exact qui est visé, lui, demeure toutefois inconnu. Peu importe le scénario sur la table, l’Association des joueurs devra donner son aval. Et aux dires de Gallagher, ça se parle.

«Il y a beaucoup de choses qui se négocient en ce moment, raconte-t-il. Nous sommes plus de 700 membres et on laisse les représentants se parler entre eux.

«On essaie de garder les sujets de discussions entre nous en ce moment, mais il y a beaucoup de propositions et d’idées suggérées. Elles ne sont pas toutes dévoilées.»

Gallagher a confirmé, cependant, que le commissaire de la LNH est très actif dans les coulisses afin que les joueurs reviennent au boulot plutôt tôt que tard.

«Gary Bettman est très motivé. On pourrait en venir à une résolution quelconque», indique l’ailier droit de 27 ans.

De retour en Colombie-Britannique

Gallagher a récemment quitté la métropole québécoise pour se rapprocher de sa famille en Colombie-Britannique. Même s’il occupe une résidence en solitaire, il dit voir seulement que ses parents. Il s’entraîne d’ailleurs avec son père sur une base régulière.

Pour le reste, terrains de golfs et lieux de rencontres étant fermés, tous se tournent vers la technologie. C’est d’ailleurs comment il entend passer sa soirée d’anniversaire, dans deux semaines.

«C’était celui d’un de mes amis récemment et il a organisé une soirée de fête sur Zoom. Je crois que c’est ce que je ferai. Ma petite sœur et moi, notre anniversaire est en même temps. On fera sans doute ça en famille.»

Loin des patinoires, le numéro 11 avoue être plongé dans l’ennui, comme plusieurs dans l’attente entre quatre murs. Il a donc commencé à se divertir en diffusant ses talents d’imitateurs sur des réseaux sociaux comme Tik Tok.

Il a d’ailleurs détourné les regards en interprétant une scène de l’émission «Brooklyn Nine-Nine» sur cette application où artistes et célébrités se défilent à profusion.

Et pendant que la négociation de son prochain contrat est un sujet chaud, il dit n’avoir aucune intention de demander à son agent de lui dénicher un rôle dans cette série policière. Vivement le retour du hockey!