Une situation atypique pour Alain Nasreddine

Publié aujourd'hui à 15h52

Mis à jouraujourd'hui à 15h52

Dans une situation anormale comme on vit présentement, ce qui était logique avant, ne l’est pas nécessairement aujourd’hui.

Alors que la Ligue nationale de hockey se penche encore sur des scénarios pour reprendre la saison au mois de juillet, les Devils du New Jersey ont décidé de lancer le processus d’embauche de leur prochain entraîneur-chef.

Celui qui porte le titre de façon intérimaire présentement, Alain Nasreddine, est encore un sérieux candidat pour se retrouver derrière le banc de l’équipe. Reste qu’il ne contrôle pas la situation actuelle et il n’a pas été surpris d’apprendre que Gerard Gallant avait déjà rencontré la direction de l’équipe.

«Tom Fitzgerald (NDLR: directeur général intérimaire) m’a prévenu il y a un mois que les propriétaires voulaient débuter le processus, a souligné Nasreddine dans une entrevue téléphonique. Ça vient avec la job. Moi, j’ai le titre d’entraîneur-chef intérimaire depuis le mois de décembre et présentent c’est moi l’entraîneur-chef des Devils. Les circonstances actuelles sont difficiles pour tout le monde. Je ne suis aucunement surpris et je respecte le processus.»

Il peut être fier

On sent qu'Alain Nasreddine est très confiant lorsqu’on lui parle et je dirais avec raison. En 43 matchs derrière le banc des Devils, il a amassé 19 victoires contre 16 revers et 8 défaites en prolongation. Avec toutes les transactions au cours de la saison, il semble évident que Nasreddine peut être fier de ce qu’il a accompli. Mais le crédit, il le donne à ses joueurs.

«Le succès d’une équipe va souvent au delà des victoires et des défaites, a-t-il confié. Ce qu’on a amélioré, c’est qu’on a trouvé une manière de gagner alors qu’au début de la saison on perdait souvent nos avances. D’un autre côté, nos gardiens ont fait de l’excellent travail. Reste qu’on doit être meilleurs défensivement, parce qu’on était chaud et froid par moment. Même chose à l’attaque.»

Des tâches difficiles à accomplir

Depuis 2010, jusqu’au mois de décembre 2019, Alain Nasreddine occupait un poste d’entraîneur adjoint, d’abord avec le club-école des Penguins et ensuite avec les Devils.

Il a appris rapidement que le poste d’entraîneur-chef était beaucoup plus compliqué qu’on pense lorsqu’il est devenu le patron derrière le banc en décembre dernier.

«Lorsque tu es adjoint, tu t’assures d’aider l'entraîneur-chef, a continué Nasreddine. Lorsque tu deviens le patron, tu dois gérer le groupe médical, le conditionnement, les joueurs et tes adjoints. Ça fait beaucoup de travail. Tu réalises assez vite jusqu’à quel point tu as des responsabilités. Bref, tu dois gérer ton temps parce qu’il n’y a pas assez d’heure dans une journée. Donc, tu dois être très préparé sinon les joueurs vont le voir. Ils savent de quoi tu parles et c’est mieux de faire du sens parce qu’ils vont savoir assez vite que tu n’es pas là.»

Évidemment que personne ne sait clairement ce que les Devils ont l’intention de faire. Mais peu importe leur décision, Alain Nasreddine a prouvé à bien des gens qu’il pouvait mener une équipe et imposer une bonne culture. Il l’a fait dans des conditions qui étaient loin d’être gagnantes. Je suis convaincu que bien des équipes de la LNH l’ont remarqué.