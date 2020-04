S.J. Green veut revenir avec les Alouettes

Dans un monde idéal, le receveur de passes S.J. Green effectuerait dès cette année un retour avec les Alouettes de Montréal pour disputer une dernière saison avant la retraite.

C’est ce que l’Américain a déclaré lors d’une entrevue avec le réseau TSN, mardi. Green, âgé de 34 ans, a tenté sa chance avec les Vipers de Tampa Bay, dans la défunte XFL, ce printemps, et veut maintenant revenir à la source.

«J’ai apprécié cette opportunité [dans la XFL]. Je suis reconnaissant d’avoir pu le faire. Mais je suis un joueur de la Ligue canadienne de football (LCF), a laissé entendre l’Américain. Mon but a toujours été de revenir dans la LCF pour prendre ma retraite comme joueur de la LCF. Je prévois revenir et aider quelqu’un à remporter le championnat et me retirer après la saison. C’est mon but.»

Suivre Trestman

Green a disputé 13 saisons dans la LCF avec les Alouettes et les Argonauts de Toronto, captant 716 passes pour 10 222 verges et 60 touchés. Il a remporté trois fois la coupe Grey. Au mois de février dernier, il avait toutefois demandé aux Argonauts de le libérer. Il a ensuite rejoint l’entraîneur-chef Marc Trestman avec les Vipers. Comme il l’avait fait précédemment en acceptant un contrat avec les Argonauts en 2017 après que les deux hommes aient remporté deux fois la coupe Grey à Montréal.

«Ça n’a jamais été mon but de quitter la LCF et de ne jamais revenir. Je ne voulais simplement pas en parler dans les médias et parler de mes affaires publiquement.»

Green devra toutefois attendre avant de retrouver les terrains canadiens puisque la prochaine saison de la LCF ne commencera pas avant le mois de juillet en raison de la pandémie de COVID-19. Pour le moment, aucune mise à jour du calendrier n’a été annoncée par le commissaire Randy Ambrosie.