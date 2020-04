Les yeux de la LNH rivés sur la NFL

Publié aujourd'hui à 19h39

Mis à jouraujourd'hui à 19h39

Le tant attendu repêchage de la NFL aura lieu jeudi. Au lieu de se dérouler à Las Vegas tel que prévu, c’est dans le confort de leur demeure que les 32 directeurs généraux, les entraîneurs, les nombreux recruteurs et même le commissaire Roger Goodell nous parviendront en direct.

C’est un défi technologique d’envergure. On prévoit déjà des cotes d’écoute monstres.

Soyez assurés que la LNH va regarder le tout de près. «Je ne vais pas manquer ça. Ce sera extrêmement intéressant de voir ce qui fonctionnera et ce qui fonctionnera un peu moins. Ce sera un bon indicateur pour nous, ça nous aidera à nous préparer», m’a confié un dirigeant de la LNH.

La LNH étudie la possibilité de tenir son repêchage par vidéoconférence à la fin du mois de juin. Évidemment, cela soulève un lot de questions, surtout si on entend compléter la saison après la tenue du repêchage.

Pour l’instant, une source au sein de la LNH m’a dit que «toutes les discussions sur le prochain repêchage ne sont que des idées et des considérations afin de déterminer les pour et les contre sur le meilleur moment de le présenter».

Il y a donc eu très peu de discussions sur le déroulement ou la mécanique du repêchage. Tout est encore au stade préliminaire. Il y aura encore de nombreux échanges et consultations avant d’en arriver à une décision finale.

Cela dit, le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly, a été clair lorsqu’il s’est confié à Chris Johnston du réseau Sportsnet : une décision devra être prise rapidement afin de donner aux équipes le temps nécessaire pour être prêtes pour l’encan amateur.

«Nous travaillons sur le même échéancier que si le repêchage avait lieu tel que prévu», m’a dit un recruteur-en-chef d’une formation. Nous allons tenir des rencontres virtuelles avec nos recruteurs. Ensuite, nous allons faire des entrevues avec les espoirs et contrebalancer tout ça avec nos experts et, finalement, préparer notre liste. Nous avons encore du temps.»

Moins de transactions?

Certains DG de la NFL craignent que le repêchage virtuel ait un effet dissuasif sur les transactions.

«C’est certain que ce serait aussi le cas dans la LNH, prétend le haut placé à qui j’ai parlé. Quand nous sommes ensemble dans une même pièce, c’est facile d’aller discuter avec un DG et un autre et faire des propositions. Le contexte est optimal pour favoriser le dialogue. Souvent, des transactions à trois clubs sont proposées au repêchage, ce qui est plus difficile à concrétiser par vidéoconférence. Par ailleurs, la centrale (central registry) est sur place, ce qui aide beaucoup. Ce ne sera pas aussi simple en ligne, c’est évident.»

Habituellement, les équipes de la LNH bénéficient de cinq minutes pour faire leur sélection de premier tour et de trois minutes pour les rondes suivantes. Est-ce qu’on leur donnera davantage de temps en raison de l’absence de proximité pour favoriser les transactions? Pour l’instant, impossible de le dire.

Même si la date et la formule du prochain repêchage dans la LNH restent à être confirmées, une certitude demeure : celui de la NFL aura une grande incidence sur la marche à suivre pour la LNH et ses 31 formations.