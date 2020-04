Red Sox: les sanctions tombent

Le baseball majeur a imposé une pénalité relativement clémente aux Red Sox de Boston, qui perdront un choix de deuxième tour au prochain repêchage en raison de vols de signaux commis durant la saison 2018.

Toutefois, leur responsable des reprises vidéo J.T. Watkins a été suspendu jusqu’à la fin de la saison 2021 et ne pourra assumer les mêmes fonctions d’ici là, selon le site

Pour sa part, Alex Cora a été sanctionné pour la durée de l’année de 2020, éliminatoires comprises; cependant, cette pénalité concerne son implication dans le système de vols établi par les Astros de Houston en 2017, lorsqu’il travaillait comme instructeur au banc de l’équipe texane. Il est devenu gérant des Sox avant la campagne 2018, menant Boston vers le titre de la Série mondiale. Cora et l’organisation ont déjà mis fin à leur association en janvier, en lien avec les allégations de signaux volés.

D’après la même source, les cas des Astros et des Sox comportent plusieurs différences, ce qui explique les punitions moins sévères. Contrairement à Houston, il n’y a pas eu de directives données par l’entraîneur-chef ou les instructeurs, ni de consignes émises par des gens de la direction. De plus, les joueurs n’ont pas utilisé à Boston un système similaire à celui des Astros qui se sont servis de caméras et de poubelles sur lesquelles ils frappaient pour transmettre des informations.