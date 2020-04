Portrait du futur chouchou des partisans montréalais

Parole de son agent Dan Milstein, Alexander Romanov pourrait devenir très bientôt la nouvelle coqueluche des partisans des Canadiens de Montréal.

Le directeur général du CH, Marc Bergevin, lui a déjà donné trouvé un surnom : «le Destructeur». Le gourou du repêchage de l’organisation, Trevor Timmins, avait pour sa part été ravi de voir le Russe encourager les autres espoirs lors du camp d’évaluation européen organisé par l’équipe avant le repêchage de 2018.

Bref, Romanov fait l’unanimité dans son entourage, et pas seulement en raison de son impressionnant coup de patin ou de sa propension pour le jeu robuste.

«Il a une superbe personnalité. Il sourit toujours. Il a une attitude extrêmement positive. Il est toujours en train de faire des blagues et de raconter des histoires drôles, a confié son agent lors d’un entretien téléphonique avec le TVASports.ca. C’est un joueur d’équipe, il veut que les autres connaissent du succès également. C’est un jeune homme très talentueux, un gentlemen qui est promis à un très, très brillant avenir dans la Ligue nationale de hockey.»

«C’est le Destructeur. Il pourrait devenir un chouchou des partisans avant longtemps.»

Une anecdote en particulier résume bien la mentalité de l'athlète, qui voit toujours le verre à moitié plein.

«Avant le repêchage, nous avions plusieurs offres d'entrevue et offres de Combine, a raconté Milstein. Je l'avais appelé et je lui avais dit : "Écoute, Montréal veut t'inviter à son camp d'évaluation en Europe et j'ai besoin que tu y ailles, car c'est une excellente occasion de montrer ton talent. Après, tu iras directement au Michigan vivre avec moi pendant un bout. On va s'entraîner et tu pourras t'envoler à Dallas pour le repêchage."»

«Il me répond : "Je ne sais pas si je vais être repêché, mais si je ne suis pas choisi, je pourrai au moins aller acheter des souliers au centre commercial."»

Cette personnalité de boute-en-train, on risque de la voir bientôt à Montréal. Dès cette saison, peut-être. Romanov n’a pas encore signé de contrat avec les Canadiens pour une seule et unique raison : Milstein attend une mise à jour de la part de la LNH concernant une possible reprise des activités.

«La seule question est de savoir s’il jouera en 2019-2020 ou en 2020-2021, a clarifié l’agent de l’espoir. Ce serait nuisible pour son développement de passer huit mois sans jouer au hockey. C’est extrêmement important pour sa progression de faire son arrivée cette saison.»

La langue de Molière dans les plans?

L’adaptation en Amérique du Nord peut devenir considérablement plus compliquée pour les joueurs russes rencontrant des difficultés avec l’anglais – pour eux, cela implique après tout de se familiariser avec un autre alphabet. Ce facteur peut même en empêcher certains de sortir de leur coquille et de s’exprimer sur la patinoire.

Mais cela ne sera pas un enjeu avec Romanov, qui devrait être en mesure d’afficher rapidement ses couleurs, que ce soit sur la glace ou avec les médias.

«Il parle bien l’anglais, a précisé Milstein. Même dans ses entrevues avant le repêchage, il parlait anglais sans un traducteur. Je crois que, lorsqu’il arrivera en Amérique du Nord, il parlera couramment le langage en l’espace de trois mois. Pour l’instant, il se débrouille assez bien.»

«Je suis davantage préoccupé par son français, a rigolé l’agent. Il a appris quelques mots, mais ça prendra un peu de temps.»

D’ailleurs, Montréal a laissé une belle impression à Romanov, qui a visité l’été dernier sa future terre d’accueil.

«Il a passé peut-être deux ou trois semaines là-bas. Ses amis sont venus avec lui. Il aime beaucoup la ville. Sa famille aussi. Il a hâte d’y retourner», a mentionné Milstein.

Le «feuilleton CSKA»...

Romanov est issu d’un milieu très influent dans les cercles du hockey russe. Son grand-père, Zinetoula Bilialetdinov, est l’un des meilleurs entraîneurs russes de l’histoire. Et le paternel, Stanislav Romanov, figure parmi les agents de joueur les plus connus au pays. C’est d’ailleurs en devenant le représentant nord-américain d’un des clients de Stanislas que Dan Milstein a fini par faire la connaissance d’Alexander.

Or, malgré les lettres de noblesse de son entourage, Romanov s’est retrouvé dans une drôle de situation aux apparences politiques la saison dernière, étant limité à un très faible temps de jeu avec le CSKA de Moscou, qui savait pertinemment que son joueur lèverait les feutres l’an prochain.

«J’aimerais mieux ne pas me prononcer, a indiqué Milstein lorsque questionné à ce sujet. Au bout du compte, c’est la décision de l’entraîneur-chef et de la direction. Je préférerais ne pas me lancer dans les spéculations. Il a très bien fait avec le peu de temps de jeu qui lui a été donné.»

Le crédit au CH

Milstein se doutait bien que Romanov allait être réclamé par les Canadiens en raison du fort intérêt que leurs évaluateurs de talent, dont leur espion russe Artem Telepin – un «excellent dépisteur» –, prêtaient à l’endroit de son client. La Centrale de recrutement, elle, n'avait classé le défenseur qu'au 115e échelon parmi les patineurs européens dans sa liste finale.

«Il a fait l’objet d’une évaluation erronée de la part de beaucoup de recruteurs», a constaté l'agent du jeune homme.

Et si certains s’étonnent encore du fait qu’il ait été sélectionné aussi tôt au 38e rang alors qu’il semblait passer sous le radar, il faut savoir que deux autres équipes qui repêchaient après le CH au deuxième tour le lorgnaient.

«On savait que les Blue Jackets de Columbus ou les Golden Knights de Vegas l’auraient réclamé. Ils ont d’excellents dépisteurs en Russie aussi», a expliqué Milstein.