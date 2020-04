Patrick Roy : de «casseau» à influenceur

Publié aujourd'hui à 11h04

Mis à jouraujourd'hui à 11h04

Le passage de Patrick Roy avec les Canadiens de Montréal a marqué l’imaginaire.

Entre son arrivée en 1986 avec le Tricolore et son départ en 1995, Roy a remporté deux Coupes Stanley, deux trophées Conn-Smythe, trois trophées Vézina et quatre trophées William-Jennings.

Roy était alors l’athlète par excellence au Québec.

Son nom et sa photo étaient partout. Que ce soit à la télévision, à la radio, dans les journaux et sur les panneaux publicitaires, on voyait et on entendait parler constamment de lui.

Son célèbre masque, ses jambières, sa mitaine, son bouclier et son chandail no 33 étaient des pièces d’équipement recherchées et que les plus jeunes voulaient porter.

Roy a piqué la curiosité de plusieurs qui ont voulu faire comme lui. Il a influencé une génération.

Pendant longtemps au Québec, les joueurs offensifs comme Maurice Richard, Jean Béliveau, Guy Lafleur et Mario Lemieux avaient la faveur du public.

Mais c’est comme si Patrick Roy était parvenu à rendre la position de gardien de but attrayante dans la Belle Province.

Je les appelle les « enfants » de Patrick Roy. Il s’agit de ces gardiens qui ont grandi en voyant Roy gagner la Coupe Stanley avec les Canadiens de Montréal.

Et le tout s’est traduit concrètement lors des repêchages dans la Ligue nationale de hockey.

Entre 1990 et 2003, douze gardiens québécois ont été sélectionnés lors du premier tour au repêchage de la Ligue nationale dont trois en 1995.

GARDIENS QUÉBÉCOIS CHOISIS AU 1er TOUR (ENTRE 1990 ET 2003)

Il y a aussi ces gardiens québécois choisis (entre 1990 et 2003) dans les rondes subséquentes et qui ont connu une belle carrière dans la LNH.

Et il ne faut pas oublier les autres gardiens québécois, toujours repêchés entre 1990 et 2003, qui ont joué moins de matchs dans la LNH.

Je viens de vous présenter 26 Québécois qui ont été, de près ou de loin, influencés par les prouesses de Patrick Roy lorsqu’il jouait pour les Canadiens de Montréal.

Un héritage indéniable.