Nicolas Roy a convaincu les Golden Knights

Acquis des Hurricanes de la Caroline en retour d’Erik Haula en juin 2019, l’attaquant québécois Nicolas Roy a fait sa place dans la Ligue nationale de hockey (LNH) cette saison, si bien qu’il a convaincu les Golden Knights de Vegas de lui octroyer un contrat de deux ans.

Avec cette nouvelle entente, l’ancien des Saguenéens de Chicoutimi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) touchera un total de 1,5 million $.

«C’est excitant! Quand j’ai été échangé ici, mon but était d’obtenir un nouveau contrat, a révélé Roy mercredi, selon le site officiel de la LNH. Je veux aider l’équipe et je crois que je peux le faire. C’est une grande organisation et nous avons plusieurs excellents joueurs. C’est une grosse journée pour moi.»

Au moment de l’échange qui l’a envoyé au Nevada, Roy n’avait joué que six rencontres avec les Hurricanes après avoir été sélectionné au quatrième tour du repêchage en 2015. Il n’avait pas récolté le moindre point.

«Je peux avoir un rôle plus important»

Cette saison, il a marqué cinq buts et totalisé 10 points en 28 parties après avoir cumulé 22 points en 27 matchs avec les Wolves de Chicago, dans la Ligue américaine. Profitant maintenant d’un peu de stabilité, il espère gravir les échelons au sein de l’équipe.

«J’ai obtenu plus d’opportunités cette année et je crois que j’ai prouvé que je pouvais jouer dans la LNH, a-t-il fait valoir. Je peux être un joueur de centre de troisième trio et jouer en infériorité numérique. Mais je crois aussi que, si je suis avec les bons joueurs, je peux avoir un rôle plus important et contribuer offensivement et sur le jeu de puissance.»

Pas question toutefois de remettre en question les décisions de son entraîneur. «Je vais faire ce qu’ils veulent et je jouerai de la façon qu’ils me demanderont».