LNH: les joueurs suédois avantagés?

Les joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) qui ont choisi de rentrer en Suède durant la pause seront avantagés à la reprise, puisqu’ils peuvent patiner et s’entraîner.

C’est du moins ce qu’a avancé le défenseur des Ducks d’Anaheim Michael Del Zotto à la chaîne TSN, mercredi. En effet, la Suède fait partie d’un petit groupe de pays qui ont été moins contraignants dans leur approche pour lutter contre la pandémie de COVID-19, laissant notamment les centres d’entraînement, les restaurants et les écoles ouverts.

«Je ne savais pas qu’il pouvait patiner. Donc, ils vont avoir un gros avantage», a laissé entendre Del Zotto.

Par ailleurs certains joueurs, que ce soit en Amérique du Nord ou en Suède, vivent dans des condos et ne possèdent pas d’équipement pour s’entraîner. Or, en Suède, il est possible d’aller au gymnase.

«Sans parler du patinage, plusieurs joueurs sont dans une situation difficile. Certains vivent dans de petits condos sans avoir trop d’espace. Oui, vous pouvez lever des poids et faire du cardio, mais rien de tout ça ne se traduit sur la glace.»

Del Zotto met d’ailleurs la LNH en garde: une reprise trop rapide sans camp d’entraînement pourrait être la cause de plusieurs pépins au plan physique.

«Il y aura beaucoup de blessures et il y aura des gars en fin de contrat dont la carrière pourrait être en danger [en raison de la courte saison morte à venir], a dit Del Zotto. C’est effrayant d’y penser et d’en parler.»

Âgé de 29 ans, Del Zotto fait partie de ce groupe, lui qui a accepté un pacte d’une seule année l’été dernier. Il devrait toutefois profiter d’une période de repos prolongée après la saison, si elle devait reprendre. En effet, les Ducks étaient à 11 points d’une place en séries éliminatoires avec 11 rencontres à jouer lorsque la LNH a interrompu la campagne.