Les Coyotes sont «bien positionnés»

À seulement 30 ans, le directeur général des Coyotes de l’Arizona John Chayka pourrait s’emballer et être frustré par la situation de son équipe. Or, le jeune homme demeure plutôt calme et posé pendant cette période de pandémie de coronavirus.

Chayka a pourtant misé gros en décembre dernier en obtenant l’attaquant Taylor Hall dans une transaction ayant envoyé l’espoir Nick Merkel et un choix de première ronde au prochain repêchage aux Devils du New Jersey. L’objectif: permettre aux Coyotes de participer aux séries éliminatoires.

«Nous savons tous que d’entrer dans les séries représente quelque chose d’énorme pour cette organisation, a indiqué Chayka. Nous visons un point tournant et cela aurait grandement contribué cela. C’est frustrant et maintenant, les paramètres ont changé et il se passe beaucoup de choses.»

Les Coyotes, qui n’ont pas participé aux éliminatoires depuis 2012, pouvaient toujours espérer se qualifier, avec 74 points au classement en 70 matchs au moment de l’interruption de la campagne en raison de la pandémie de COVID-19. Ils accusaient un retard de quatre points sur les Predators de Nashville, huitièmes dans l’Association de l'Ouest.

Chayka croit toutefois que toutes les équipes sortiront perdantes de la situation actuelle.

«Ultimement, nous sommes toujours bien positionnés. Nous avons encore un bon groupe d’espoirs qui poussent et les jeunes dans la formation actuelle ont obtenu de l’expérience. Nous espérions que cette course allait leur donner l’occasion d’appliquer ce qu’ils avaient appris.»

«J’ai parlé à des amis dans la NBA qui ont un groupe qui peut gagner. Ils sont bouleversés parce qu'ils ont l'impression d'avoir cette chance de gagner cette année. J’ai aussi parlé à des amis du baseball majeur qui sont en mode reconstruction et c’est une opportunité perdue pour les jeunes de jouer. Peu importe la perspective, nous ressentons tous de la déception. Les Coyotes ne sont pas différents.»

Pas le temps de négocier

Chayka est par ailleurs revenu sur la situation contractuelle de Hall, qui doit devenir joueur autonome sans restriction au terme de la saison. Le DG a eu des discussions avec l’agent du joueur, Darren Ferris, mais il estime que l’incertitude actuelle, notamment au niveau du plafond salarial, ne lui permet pas de négocier.

«Je pense que Taylor voit les choses de la même façon. Il comprend ce qui se passe dans le monde présentement. Je pense qu'il y a un bon moment pour aborder certaines de ces choses. Malheureusement, c'est difficile étant donné toute l'incertitude. Mais nous aurons cette discussion», a assuré le DG.

Hall a récolté 16 buts et 52 points en 65 parties avec les Coyotes et les Devils cette saison.