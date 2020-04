«L’atmosphère commençait à être lourde» - Serge Savard

Si Serge Savard n’avait pas embauché Jacques Demers après que Pat Burns eut remis sa démission, on ne parlerait probablement pas de la 24e coupe Stanley des Canadiens de Montréal aujourd’hui.

Car à la suite de la saison 1991-1992, tout n’était pas au beau fixe au sein de l’équipe aux dires de Savard, qui raconte que l’arrivée de Demers était «une bouffée d’air» à l’époque.

«L’atmosphère commençait à être lourde avec Burns, a confié le Sénateur, mercredi matin, en entrevue à l'émission Salut Bonjour. Dans ces années-là, les entraîneurs ne passaient pas beaucoup plus que 3-4 ans avec la même équipe. Un gars comme Pat avait beaucoup de succès la première et la deuxième année et, après, ça se détériorait un peu.»

«Pat aimait ça jouer au dur. Il aimait avoir la réputation de policier et faire régner l’ordre sur l’équipe. Ça a bien réussi pendant un bout de temps.»

Demers, réputé pour être près de ses joueurs, préconisait un style différent qui lui a permis de rallier les vétérans à sa cause.

«Il leur donnait beaucoup d’importance, a indiqué l’ancien directeur général du Tricolore. Des gars comme Vincent Damphousse, Brian Bellows, Guy Carbonneau et Kirk Muller étaient à leur meilleur.»

