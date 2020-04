La raison pour laquelle Scandella voulait rester à St. Louis

Âgé de 30 ans, le défenseur québécois Marco Scandella n'a encore jamais passer le deuxième tour des éliminatoires depuis le début de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Ainsi, lorsque les Blues de St. Louis ont fait part de leur intérêt à long terme, il n’a jamais hésité.

Le Montréalais n’a pas goûté aux séries éliminatoires depuis 2017, lorsque le Wild du Minnesota avait subi l’élimination au premier tour face aux... Blues.

Depuis, il a porté les couleurs des Sabres de Buffalo et du Canadien de Montréal, chaque fois exclus du tournoi printanier.

Ainsi, lorsque les champions en titre de la coupe Stanley l’ont acquis le 18 février dernier, il a tout fait pour faire bonne impression.

Il a pu dire mission accomplie en apposant sa signature à un contrat de quatre ans et 13,1 millions$, la semaine dernière.

«Je joue dans cette ligue depuis 10 ans, alors je sens que j’ai appris beaucoup de choses, a-t-il commencé par dire au quotidien St. Louis Post-Dispatch, mardi. J’ai de l’expérience maintenant, des connaissances. Et une équipe comme St. Louis, c’est juste une occasion parfaite pour moi de gagner.»

«C’est le seul but que j’ai pour le reste de ma carrière : gagner la coupe Stanley.»

Comme à la maison

Dès ses premiers moments à St. Louis, Scandella a apprécié son expérience. Les joueurs se sont précipités pour le prendre à l’aéroport et il connaissait déjà cinq joueurs dans le vestiaire de l’équipe.

De plus, on lui a rapidement assigné un rôle clair et précis et il a été jumelé à Colton Parayko, un partenaire pour qui il a beaucoup de respect.

«Combien de joueurs de 6 pi 6 po peuvent patiner comme le vent? s’est demandé Scandella. Quand il décide de se lancer et de traverser la patinoire par lui-même, il peut le faire. Il défend durement sa zone. Il est très intelligent et orienté vers l’équipe.

«Il communique bien sur la glace. Vous savez à quoi vous attendre, où il sera et comment jouer avec lui. Ç’a été facile de lire son jeu et j’ai l’impression que ç’a été la même chose pour lui. Ça fonctionne bien.»

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, Scandella s’est isolé à Bromont, où il a passé de bons moments avec son père lorsqu’il partait pour la fin de semaine dans un chalet, plus jeune.

Mais il souhaite à tout prix une reprise, question de ne pas terminer une saison de plus sans participer aux séries éliminatoires.