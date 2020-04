La fin pour Craig Anderson?

Bousculé par cette pandémie de COVID-19, le gardien des Sénateurs d’Ottawa Craig Anderson a peut-être disputé son dernier match dans la Ligue nationale de hockey (LNH). L’athlète de 38 ans n’a toutefois pas pris de décision quant à son avenir.

Le 11 mars, Anderson était devant la cage des Sénateurs lorsque ces derniers se sont inclinés 3 à 2 devant les Kings de Los Angeles. Quelques heures plus tard, la LNH suspendait la saison.

Anderson sera par ailleurs joueur autonome à la fin de la campagne. Plutôt que d’envisager ce qu’il fera l’automne prochain, il préfère se concentrer sur le moment présent, espérant de tout cœur une reprise des activités.

«Nous espérons tous la même chose, nous voulons tous jouer et faire ce qu’on est censé faire. Je ne peux pas me prononcer [pour une reprise ou non] avec confiance, mais nous espérons certainement une forme de retour à la normale pour terminer la saison», a fait valoir Anderson lors d’une vidéoconférence, mardi.

«Nous sommes tous concentrés là-dessus. Je traverserai le pont quand j’y serai rendu. Pour l’instant, le hockey me manque terriblement et je veux compétitionner avec mes coéquipiers.»

Prêt à toutes les éventualités

Anderson croit par ailleurs que les partisans ne tiendraient pas rigueur à la LNH si le reste de la saison et les séries éliminatoires avaient lieu devant des gradins vides puisqu’ils pourront au moins suivre leur sport favori à la télévision.

«Je pense que le NASCAR et l’Indycar ont fait le saut dans le monde virtuel. Mais nous n’avons pas ce luxe au hockey. Nous sommes ouverts à tout. Nous pourrions rejoindre une bonne partie des partisans s’ils pouvaient regarder les matchs à la télévision.»

Si la saison devait effectivement reprendre, Anderson pourrait toutefois être limité à quelques parties seulement, voire aucune. En effet, cette pause a permis à Anders Nilsson de se remettre d’une commotion cérébrale et Marcus Hogberg possède un contrat à un volet.

Anderson a vu de l’action dans 34 rencontres en 2019-2020, montrant une moyenne de buts alloués de 3,25 et un taux d’efficacité de ,902.