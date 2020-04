«J’ai parlé aux Buccaneers et je ne suis pas inquiet» - Sasha Ghavami

Antony Auclair risque-t-il de voir son temps de jeu réduit en raison de la venue de l’ailier rapproché étoile Rob Gronkowski avec les Buccaneers de Tampa Bay?

Acquis des Patriots de la Nouvelle-Angleterre en compagnie d’une sélection de septième ronde en retour d’un choix de quatrième tour, mardi, Gronkowski sera de nouveau réuni avec le quart-arrière Tom Brady.

Agent d’Auclair, Sasha Ghavami n’a pas d’inquiétudes à la lumière de ses discussions avec la direction des Bucs, mardi, après la transaction. «J’ai parlé aux Bucs et je ne suis pas inquiet, a affirmé Ghavami. Bruce Arians (l’entraîneur-chef) l’adore et l’équipe tenait à ravoir Antony en lui offrant un nouveau contrat pendant la saison morte. Autant l’entraîneur-chef que le directeur-général Jason Licht avaient tenu des propos élogieux à l’endroit d’Antony en février à Indiannapolis à l’occasion du camp d’évaluation de la NFL. Gronkowski est un des meilleurs ailiers rapprochés du circuit, mais sa présence n’affectera pas du tout le rôle d’Antony.»

«Antony aura encore un rôle très utile et très précis, son rôle va rester le même peu importe la présence de Gronkowski ou non, de poursuivre l’agent montréalais. Son rôle est bien établi. Antony est excellent comme bloqueur et sur les unités spéciales.»

Même si le vétéran ailier rapproché a ralenti comme receveur et voit de l’action comme bloqueur, Ghavami estime que les Buccaneers souhaitent mettre à contribution la combinaison Brady-Gronkowski en offensive qui a brillé avec les Pats. «Gronkowski est un excellent bloqueur, mais la combinaison avec Brady a toujours été très productive dans le passé. Sa présence va amener une arme supplémentaire dans le jeu aérien.»

Ghavami indique que le Beauceron voit d’un bon œil l’arrivée de Gronkowski sur la Côte Ouest de la Floride. «Antony est excité, a-t-il indiqué. Sa venue permettra aux Buccaneers de présenter une meilleure fiche et l’objectif d’Antony a toujours été de remporter un championnat à Tampa Bay. La présence de Gronkowski va aider Antony.»

Quand il a appris la transaction, l’ancien ailier rapproché du Rouge et Or de l’Université Laval n’avait qu’une seule inquiétude selon son agent. «Parce qu’il a développé de solides amitiés avec les autres ailiers rapprochés au fil des ans, Antony a entendu les rumeurs après la transaction que certains pourraient quitter, notamment celles concernant O.J. Howard. C’est le seul aspect qui l’inquiète. Il n’est pas inquiet de son rôle et de son utilisation.»

Choix de première ronde (19e au total) en 2017, Howard est arrivé à Tampa Bay la même année qu’Auclair qui avait signé comme joueur autonome prioritaire au terme du repêchage qui comportait une excellence cuvée d’ailiers rapprochés. Cameron Brate a été l’ailier rapproché le plus occupé des Bucs l’an dernier avec 36 réceptions comparativement à 34 pour Howard qui avait toutefois dominé avec 459 verges.