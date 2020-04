David Savard : «Ça n’a pas toujours été un parcours le fun...»

Publié aujourd'hui à 13h10

Mis à jouraujourd'hui à 13h10

David Savard est un produit de l’encan 2009, qui avait eu lieu à Montréal. Onze ans depuis cette sélection de quatrième tour des Blue Jackets de Columbus, l’arrière de Saint-Hyacinthe n’est pas peu fier du chemin parcouru.

Dans la fleur de l’âge à 29 ans, l’ex-défenseur des Wildcats de Moncton a dû redoubler d’effort pour gagner ses épaulières dans la Ligue nationale après trois séjours dans la Ligue américaine. À présent, il est un rouage important dans l’Ohio.

Voyez l'entrevue avec David Savard dans la vidéo, ci-dessus.

«Ça n’a pas toujours été un parcours super le fun, a-t-il admis dans une entrevue par vidéo avec moi, mercredi. J’ai eu des moments plus difficiles dans la Ligue américaine. On monte, on descend, on monte... et les choses vont bien. T’es content d’être rappelé.

«Puis quand (tu es rétrogradé) et que tu vois d’autres joueurs remonter à ta place, il y a des moments de frustration.»

La mission

La seule façon pour Savard, repêché et développé par les «Jackets», de s'en sortir et surmonter les causes de sa déception, c’est par le travail et l'acharnement. Toujours en donner plus. Voilà la mission qu’il s’est infilgée pendant l’entre-saison de 2013.

À un certain point, l’organisation remettait même en question son conditionnement et son poids. Il ne souhaitait pas être marqué au fer rouge et perdre l’estime des décideurs, qui cherchaient à «trouver des bébittes», suppose-t-il.

«J’ai gardé mon focus sur ce que je voulais faire et un été, j’ai décidé qu’il n’y avait aucune chance que je retourne dans les mineures. C’est ce qui a fait la différence. Je me suis préparé extrêmement bien.

«Je pense que depuis ce temps, ma préparation a beaucoup changé. Le côté nutrition aussi.»

De son propre aveu, s’il n’avait pas eu une prise de conscience à ce moment précis de sa carrière, il n’aurait pas fait tout le chemin parcouru depuis.

«Ma fenêtre se fermait, croit-il. Plusieurs joueurs s’étaient faits rappelés l’année d’avant et ils étaient rendus au-dessus de moi. Je voulais vraiment me donner la meilleure chance possible pour rester avec le grand club.

«Depuis ce temps-là, ça va bien.»

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

Des changements

L’été suivant, les Jackets ont consenti au Québécois un contrat de deux ans. Le défenseur droitier écoule maintenant la troisième année d’un contrat de cinq ans, 21,25 millions $.

Le portrait a changé à Columbus depuis qu’il a apposé sa signature au bas des deux pactes. Après avoir atteint le deuxième tour des séries pour la première fois de son histoire, le printemps dernier, la concession a perdu plusieurs morceaux importants.

En dépit des départs du gardien étoile Sergei Bobrovsky, d’un attaquant de premier plan en Artemi Panarin et celui de Matt Duchene, acquisition-clé du club à la date butoir des échanges de 2019, l’organisation demeure compétitive et se classe actuellement au dernier rang donnant accès aux éliminatoires.

«[Les déserteurs] ont fait que nous étions encore plus motivés de se regrouper en tant qu’équipe. D’aller le plus loin possible.»

Crédit photo : Photo AFP

Reste à savoir comment se dénouera la campagne 2019-2020, qui a été mise sur pause en raison de la pandémie de COVID-19. Reprendre la saison? Passer directement en séries? Ou carrément annuler? Tous sont dans l’incertitude.

«Je pense que plus ce sera repoussé, plus ce sera difficile, prévient-il. Je pense que les deux côtés essaient vraiment de trouver une solution pour terminer la saison ou au moins avoir des séries.

«Peu importe si c’est dans un nouveau format avec plus d’équipes. C’est difficile à savoir.»