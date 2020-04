Dale Hawerchuk se confie sur sa longue bataille

L’ancien joueur d’avant Dale Hawerchuk a disputé plusieurs matchs importants durant sa carrière de 16 ans dans la Ligue nationale de hockey (LNH), mais actuellement, il souhaite avoir remporté le duel le plus crucial de sa vie.

Atteint d’un cancer de l’estomac, l’homme de 57 ans a complété sa dernière série de traitements de chimiothérapie dans un hôpital de Barrie, en Ontario, la semaine passée. Ayant dû subir l’ablation de l’organe malade ainsi qu’une partie du côlon, il a traversé de durs moments marqués par la fatigue généralisée. Néanmoins, l’ex-porte-couleurs des Jets de Winnipeg et des Sabres de Buffalo, notamment, ne s’est jamais laissé emporter par le désespoir.

Son fils Eric avait d’ailleurs diffusé une photo le montrant en train de sonner la «cloche de l’espoir», une pratique courante marquant la fin des traitements de chimiothérapie. Le cliché ne pouvait cependant expliciter la pensée du paternel à l’époque où elle avait été prise.

«Premièrement, Dieu merci, c’est fini pour l’instant. Mais deuxièmement, ce sera une dure semaine. Une quatrième ronde de chimio sur votre corps déjà meurtri. Ce sera la quatrième ronde en deux mois et vous savez que la semaine sera dure. (...) Heureusement, elle est terminée et je me sens beaucoup mieux», a-t-il mentionné au quotidien «Winnipeg Sun».

Ainsi, cette fois-ci, il n’aura pas seulement droit à seulement une semaine de répit entre les traitements. C’est la fin d’un long parcours sinueux qui s’est amorcé par la découverte d’une tumeur l’été dernier.

«C’était une sorte de plan sandwich au départ : deux chimios avec une opération, a expliqué Hawerchuk. En regardant ce qui s’est déroulé depuis huit mois, je me dis que ce fut toute une aventure. À ce moment-là, ça me semblait une gigantesque lutte à réaliser.»

Maladie à un stade avancé

L’auteur de 518 buts en saison régulière de la LNH savait que ses chances de mourir étaient relativement élevées. La maladie était à un stade avancé et ça n’allait pas être facile. C’est sans compter les nombreux symptômes désagréables qu’il a éprouvés au fil des mois, incluant un engourdissement des doigts, des orteils, de la bouche et du nez. Rien pour redonner le goût de sourire.

«Vous pensez d’abord à une sentence de mort. Oui, vous avez peur. Vais-je me rendre à Noël? Puis, vous réalisez que cet ennemi peut être battu. Beaucoup de gens l’ont vaincu», a-t-il rappelé.

C’est donc un message positif qu’Hawerchuk, en absence prolongée de son emploi d’entraîneur-chef des Colts de Barrie dans la Ligue junior de l’Ontario, veut transmettre à d’autres personnes aux prises avec le cancer.

«Peut-être qu’il y a quelqu’un qui lit ceci et qui se dit : "hé, moi aussi, je peux battre ça". Si vous pouvez aider autrui, pourquoi pas? Les gens m’ont soutenu toute ma vie, pas seulement durant ce combat. Maintenant, je ne vais pas me cacher ou m’enfuir.»

Et quelle sera la suite? À la fin mai, il se soumettra à des examens et il rencontrera les médecins au début juin pour voir où il en est. Les spécialistes ont gardé en place un tube lui permettant de manger, même si le patient ne l’a pas utilisé depuis décembre. D’ailleurs, il a recommencé à apprécier à consommer de la nourriture, ce qui lui semblait impossible il y a six mois.

«Lorsque je me réveille, c’est rafraîchissant. Je réalise que tout ce que nous avions, c’était un privilège. On considère trop souvent cela comme acquis. Le cancer m’a aidé à comprendre ça un peu. Mais le coronavirus me permettra également, à l’image de tous. On ne peut plus être certain de rien», a-t-il déclaré.