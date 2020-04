Une pause bénéfique aux Leafs

De l’avis de Jason Spezza, les équipes misant sur la jeunesse et le talent auront la tâche plus facile lorsque viendra le temps de reprendre les activités dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

C’est ce que l’attaquant des Maple Leafs de Toronto a avancé, mardi, lors d’une conférence téléphonique.

«Ça aide assurément d’avoir une équipe avec de jeunes joueurs qui peuvent rebondir. C’est un bon départ pour connaître du succès. Ce sera intéressant de voir comment tout va se jouer. Je crois que les joueurs auront besoin de temps pour retrouver leurs repères, mais que les plus talentueux vont y arriver plus rapidement.»

«Mais les gars plus vieux, on sait aussi comment travailler...», a-t-il ajouté.

Quant à une possible reprise de la saison 2019-2020, suspendue en raison de la pandémie de COVID-19, Spezza s’est dit optimiste.

«J’espère qu’on aura une chance de jouer. Je ne sais pas quand ce sera, mais je suis optimiste que nous aurons cette chance de terminer la saison. Je veux avoir cette approche parce que si nous pouvons jouer, alors je serai prêt et en forme pour le faire. Sinon, alors nous passons à autre chose.»

Des améliorations à prouver

Pour plusieurs raisons, le vétéran de 36 ans croit que cette pause sera bénéfique pour les Maple Leafs. La saison de la formation ontarienne a été marquée par des hauts et des bas. Venu en relève à Mike Babcock en cours de saison, Sheldon Keefe s’est d’ailleurs impatienté à quelques reprises, ne se gênant pas pour dire que l’équipe manquait de maturité.

Ainsi, l’entraîneur-chef a pu parler avec ses joueurs individuellement afin de préparer un plan pour la suite des choses. Et contrairement aux années précédentes, lorsque cet exercice a lieu quelques heures après une élimination, les joueurs pourront peut-être appliquer les recommandations en séries éliminatoires.

«Habituellement, lorsque vous faites cela, c’est entaché par le fait que vous avez perdu, et vous devez trouver quoi faire différemment. Mais aucune équipe n'a encore eu la chance de prouver ce qu’elle valait en séries éliminatoires», a-t-il expliqué.

«Je crois que nous avons un vestiaire bien plus mature maintenant qu’au début de la saison. Je pense que les joueurs se sentent plus concernés par ce qui se passe. Nos jeunes vedettes sont capables d’avoir des conversations entre elles et avec les autres qu’ils n’étaient peut-être pas à l’aise d’avoir au début de la saison.»

Le club aura la chance de prouver ces améliorations si le reste de la saison régulière est disputée, puisque les Maple Leafs, actuellement au troisième rang de la section Atlantique, ne sont qu’à un seul point d’une exclusion des séries éliminatoires.